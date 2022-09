Hace unas semanas conocíamos que Chelo García Cortés y Marta Roca no pasaban por su mejor momento. Primero fue la colaboradora, quien en directo se rompía el radio y desde entonces no ha vuelto al programa, y luego le tocó a Marta, que se cayó en su casa y se vio obligada a usar muletas.

Europa Press ha hablado en exclusiva con la colaboradora y nos ha confesado que el accidente de Marta ocurrió hace tiempo y que ya están recuperándose: "Un accidente tonto en casa, a mí me tocó el día 26 trabajando y a ella en casa, pero hace mucho tiempo. Nos estamos recuperando, estamos más cerca de la recuperación que de los accidentes".

Deja claro que Marta no se ha sometido a ningún intervención quirúrgica: "A la que han operado es a mí, me rompí el radio, tengo la operación en el brazo izquierdo, estoy recuperándome, de momento está todo mejor y nos estamos recuperando" y nos asegura que tiene muchas ganas de volver a trabajar: "Ojalá me pueda recuperar pronto, el día 26 bajo a Madrid y espero que me de el alta. Estoy yendo todos los días a rehabilitación, no pensaba que iba a ser tan dolorosa, pero lo está siendo".

En cuanto a las informaciones que apuntan a que no están atravesando por un buen momento económico, Chelo deja claro que: "No hay ningún problema, estamos como siempre, todo va poquito a poco" y recalca: "Estoy perfectamente y tampoco creo en las 'malas suertes'".

Tras esta mala época, la pareja ha podido celebrar su aniversario de bodas, y lo, han hecho a través de las redes sociales. La tertuliana ha rescatado una imagen de cuando llevaron a cabo su enlace en Ibiza en 2005. "Fue un 8 agosto del 2005. Una boda en Ibiza llena de sensaciones distintas. Gracias por pedirme que nos casáramos", escribió Chelo.