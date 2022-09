Alba Díaz Martín, hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal, ha sufrido una de las experiencias "más traumáticas" de su vida. La familia de la modista ha recalado en Turquía para disfrutar de unas alegres vacaciones. Mientras se encontraban disfrutando de los maravillosos placeres de Estambul, las chicas se han metido dentro de un taxi, lo que ha causado las risas de toda la familia.

El vehículo no paraba de dar frenazos, por lo que la influencer se ha empezado a grabar con cara de circunstancia. En el vídeo, se ve como el resto de turismos no paraban de pitar. "No lo he pasado peor en un taxi en mi vida, de corazón. Que frenazos. Madre, normal que le piten", sentenció la joven.

Alba Díaz y su viaje a Kenia

La joven influencer ponía rumbo a Kenia hace unos meses para realizar un voluntariado en la isla de Mfangano con una ONG - del que ha ido contándonos cada detalle puntualmente a través de sus redes sociales - y, al término de esta aventura, confiesa que ha sentido lo que es ser la persona más feliz en el planeta ayudando a niños sin recursos con su educación, su alimentación y su salud.

"Esta isla me ha hecho muy feliz y seguramente lo siga haciendo ya que siempre la llevaré conmigo gracias Mfangano y gracias a su gente por darle un giro a mi vida" confesaba una emocionada Alba en una de sus últimas publicaciones en Instagram, explicando lo "difícil" que había sido decir adiós a uno de los mayores aprendizajes de su vida y despedirse de los chiquitines con los que ha compartido risas, bailes y momentos inolvidables en el último mes.

Cansada y sin ocultar su "tristeza" tras esta aventura con la que ha visibilizado la importancia de destinar recursos a lugares tan pobres como Mfangano - en los que menos es más y en los que las sonrisas son más sinceras de lo que podamos imaginar - Alba ha llegado a Madrid este lunes y, asegurando que volverá "prontito" a hacer otro voluntariado, ha evitado contestar a los que le acusan de haberse saltado las normas del reglamento durante su estancia en la isla.

Con muchísimas ganas de reencontrarse con su madre, la influencer se ha pronunciado por primera vez sobre la inesperada y reciente ruptura de Vicky y Joao Viegas Soares después de tres años de relación: "Eso se lo preguntáis mejor a ella, yo soy muy feliz así que muchas gracias por recibirme de esta manera. De verdad, se agradece".

Sin perder la sonrisa, Alba tampoco se ha querido pronunciar sobre las declaraciones que su abuelo, Manuel Benítez 'El Cordobés', hizo hace unos días confesando que ha pedido el teléfono de su padre para poder hablar con él después de años cerrado completamente en banda a saber nada de su hijo ilegítimo.