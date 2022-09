Si este viernes nos dejaba boquiabiertos la reacción de José Ortega Cano en un directo de 'Sálvame Diario', hoy el torero parece que sigue en la misma línea. Cansado y frustrado por todas las informaciones que están saliendo a la luz, se ha limitado a asegurarnos que no tiene nada que decir a todas las preguntas que le hemos hecho sobre su situación familiar.

Hemos podido ver al torero acudir a una frutería del centro de Madrid y, con cara de pocos amigos, se ha mostrado de lo más enfadado cuando le hemos preguntado por los continuos rumores de separación con Ana María Aldón. Tanto es así que Ortega nos ha dejado claro que no tiene "nada que aclarar". Eso sí, en cuanto a cómo se encuentra él, nos ha confirmado que mejor "muy bien".

Lo peor ha venido minutos más tarde, cuando José Ortega Cano, intentando entrar en su casa le hacía una pregunta a los profesionales de la comunicación que se encontraban en las inmediaciones: "¿Y usted por qué no me cuenta algo de su casa?". El torero contestaba así a la pregunta de cómo están las cosas en su casa después de que Ana María Aldón comentase que no estaban del todo bien y hablase de su mala relación con Gloria Camila.

Ortega Cano, bastante enfadado, nos aseguraba que no tiene por qué aclarar si son ciertos los rumores de separación: "No tengo nada que aclarar, señorita. ¿Usted qué cree que tendría que aclarar? Si no tengo nada que aclarar". No cabe duda de que poco más hay que decir en esta polémica en la familia Ortega-Aldón que, por el momento, está siendo protagonista este verano.