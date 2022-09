First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal -o incluso no lleguen a empezar-.

Muchas veces las primeras impresiones cuando la cita entra por la puerta es clave para el resto de la cita. Esto pasó en cuanto Pablo y María se encontraron en la terraza con piscina que el programa ha preparado durante su semana especial de verano "First Dates Beach Club"-. María esperaba a su acompañante en la terraza cuando Pablo entró en el restaurante. Su compañera esa noche había dejado una pista previa que Carlos Sobera enseñó al comensal en cuanto entró por la puerta: una fotografía de cuando María tenía 21 años. Quedó claro desde un principio que no buscaban nada parecido. Él quería simplemente una mujer educada y ella un chico guapo. "Tengo siete amantes", le había confesado María al presentador cuando éste le recibió en el restaurante. Pablo, que comentaba entrar con miedo en la terraza donde su cita le esperaba, se llevó un chasco nada más cruzar la puerta. "Yo quería con pelo", fue lo primero que su cita comentó cuando le vio aparecer. A Pablo no le sentó nada bien este comentario. "A mí no me ofendas". De todas formas, no dudó en responderle en el momento con un "yo la quería guapa y esbelta y no...".

Apenas habían cogido asiento, ambos se dirigieron a Carlos Sobera para pedirle que concluyera la cita. "Él no va a estar a gusto ni yo tampoco", decía María. Pablo continuó con su enfado una vez la cita había terminado: "Eres fea y físicamente eres un coco", dijo en la entrevista posterior. María no fue menos. "Me han puesto uno muy feo. Encima calvo y antipático. Me ha llamado gorda el descarado". Tal y como empezó la cita, concluyó. "Os acompaño hasta la puerta. Me da mucha pena", sentenció amablemente el presentador.