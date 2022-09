Aitana es la artista española del momento. Saltó a la fama después de quedar segunda en Operación Triunfo en la edición de 2017. A partir de entonces, consiguió consolidarse como cantante destacada más allá de su paso por el concurso. Sus colaboraciones cruzaron el charco con artistas como Cali y el Dandee o Sebastián Yatra, después de haber hecho uno de los temas del verano con "Lo Malo", junto a su compañera Ana Guerra, con la que se quedaron a las puertas de ir a Eurovisión.

Ahora, después de su último lanzamiento junto con Emilia Mernes y Ptazeta, en "Quieres", las tres cantantes buscan llegar a más público. Para ello, han optado por el nuevo método de moda entre los artistas, las redes sociales. En concreto, han escogido una parte de la canción a la que han puesto una coreografía sencilla para que todo el mundo sepa hacerlo. Aitana ha lanzado su versión en del "trend" en su cuenta de Tik Tok.

La cantante, tras su relación con Cepeda, también concursante de OT, empezó un idilio con Miguel Bernardeau. Sin embargo, fuentes de Ya es Verano aseguran que la cantante podría tener una nueva ilusión, ya que fue vista en un bar con otra persona. Pero la noticia viene por otro asunto. Mientras la cantante disfrutaba y los paparazis acechaban, la tertuliana de Sálvame, Lydia Lozano, interrumpió cargándose las fotos para saludar a la intérprete, según ha confesado Pepe del Real.

"Unos paparazis iban a hacerle fotos a Aitana en un restaurante. Ella estaba absolutamente despistada, sin darse cuenta de que estaban allí. Los paparazis esperaban que hubiese algún gesto de complicidad con la persona con la que estaba y aparece Lydia Lozano a saludar... Al final les jorobó la guaria", bromeó.

Aitana se refugia en la terapia

"Yo soy mucho de defender lo que es la salud mental, he ido a terapia y voy. De hecho, me encanta. Pero sobre todo lo que más me ha ayudado es mi familia".

"Todo el mundo trabaja, todo el mundo se levanta por las mañanas e intenta sacar el día a día, pero nadie es más que nadie" confiesa la artista, explicando la importancia de "seguir con los pies en la tierra" a pesar de que en la calle seas una persona conocida.

Por otra parte, Aitana nos ha dado más detalles de su gira de conciertos que comenzará el próximo mes de septiembre: "Es una continuidad de la gira que hice el año pasado, esta se llama '11 razones +' porque al final va a tener más cosas". La cantante asegura que los conciertos tendrán un toque nuevo y diferente, por lo que la gente "va a flipar bastante".

Aitana ha revelado uno de los secretos para mantenerse en forma y poder cantar y bailar en sus conciertos: "Me gusta hacer mucho spinning por ejemplo, que es muy bueno para el cardio. Luego hago también ejercicios de fuerza, de cinta, correr* Todo lo que sea cardio es importantísimo, tiene que ser lo primordial".

Respecto a su vida personal, la cantante siempre prefiere mantenerla al margen, aunque ha asegurado que aprovechará los días que tenga de vacaciones para "disfrutar de la playa con la familia" y "poder descansar".

Por otra parte, ha manifestado que no tiene intención de ser madre por el momento, ya que se ve demasiado joven todavía: "Tengo 23 años, no es algo que esté pensando ahora mismo".

Acerca de su faceta de actriz, Aitana no ha querido desvelar detalles, aunque asegura que la podremos ver muy pronto en su nueva serie para Disney+ y más adelante en una película para Netflix. La cantante confiesa lo mucho que le ha costado meterse en el mundo de la actuación hasta poder verse preparada para ello. Además, confiesa que ambos proyectos estarán ligados con la música.