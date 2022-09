Hace unos días veíamos a Marta Riesco junto con Antonio David Flores y su hija Rocío disfrutando del concierto de C. Tangana. Unas imágenes que llamaban especialmente la atención por las diferencias que las dos jóvenes mantuvieron en el pasado y además, por la negativa de la hija de Rocío Carrasco de tender puentes con la reportera.

Marta Riesco habla en exclusiva con Europa Press y nos asegura que ella y Rocío Flores ya han enterrado el hacha de guerra: "La verdad es que está todo genial, está todo muy bien". La reportera y la hija de Antonio David han podido limar las asperezas que surgieron al principio de su relación: "La verdad que estamos todo muy bien, es lo que te puedo decir. Ya ha quedado atrás la locura de todos contra todos".

Para ello, las dos jóvenes han sabido reconocer sus errores y pedir perdón: "Ella, a ver, es normal. Todo lo que pasó, un revuelo, normal" y añade: "Sí. Todos cometimos errores y bueno". Tan buen rollo hay entre ellas, que Marta espera poder comer las uvas de fin de año junto a Rocío Flores, a quien tiene un cariño especial: "Sí, además que yo a rocío la quiero muchísimo. Yo espero que sí, me encantaría".

La periodista nos confiesa que todavía no ha conocido en persona al novio de Rocío Flores: "No he coincidido con él, no". Tampoco ha conocido a los hijos pequeños de Antonio David Flores, algo de lo que se ha podido especular en los últimos meses: "De eso no voy a hablar pero no los conozco". Eso sí, la joven espera poder conocerlos en un futuro cercano: "Me encantaría, claro que sí".

Marta está en un momento muy positivo de su vida y opina que a Olga Moreno no le ha tenido que molestar que haya ido de concierto junto a Rocío y Antonio David: "Supongo que no, que cada uno ya está a su rollo, gracias a dios, estamos todos enfocados en una cosa diferente así que ya cero mal rollo con todo el mundo".

Más sincera que nunca, Marta nos explica que su deseo más cercano es casarse con Antonio David y ampliar la familia, pero duda que vaya a ocurrir antes de terminar el año: "Veremos a ver qué pasa, supongo que antes de que acabe el año no, pero bueno" y añade: "Me encantaría también, todo. Ya lo dije: el pack completo".