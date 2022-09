La ruleta de la Suerte ha conseguido convertirse en uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en España. No en vano, lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega.

En este programa se combina la destreza de los concursantes con un público entregado y un presentador que también ha conseguido conquistar al público. Además si algo ha conseguido atraer a la audiencia es que se trata de un concurso del que cualquiera puede participar desde casa intentando adivinar los paneles.

El formato ha logrado ser líder en una franja horaria más que complicada. No hay que olvidar que este concurso compite con Ya es Mediodía, el programa que presentaba Sonsoles Ónega en Telecinco y que trata de repetir el éxito que en su día tuvo la combinación de política, economía, sucesos y tertulia del corazón en el programa de Ana Rosa Quintana. Pero ni aun así ha logrado desbancar a la Ruleta de la Suerte.

Pese a su longevidad, el programa no deja de sorprender a la audiencia. Mery se ganó numerosas olas del público, no solo gracias a su ingenio, sino también por su implicación con ellos: “Con este público como para no estar animado”. Había sabido encauzar el concurso desde el principio: en el primer panel consiguió llevarse 1200 euros con tan solo una letra. Mery no se paró ahí. En el quinto panel ya había conseguido acumular 4425 euros, tras haberse hecho con 2500 euros resolviendo el último bajo la temática “Molestas, tío”.

Hace unos programas se produjo una situación similar. Dana, una de las concursantes, provocó la sorpresa del público nada más arrancar el programa. Tras un fallo de otra de las concursantes, que cayó en quiebra a punto de resolver el panel, Dana aprovechó su mala suerte y resolvió. “La frase que más me gusta decir a los taxistas” fue la respuesta que le concedió más de 3000 euros de bote en el primer panel y que levantó al público de su asiento haciendo una ola. “Es de los mejores arranques que hemos tenido en 16 años”, comentaba Jorge Fernández, sorprendido. “Ya tienes el viaje a Argentina”, decía el presentador a Dana, que había acudido al programa para costear la aventura con su marido.