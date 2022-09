Desde hace ya varios meses, los rumores de crisis entre la cantante Malú y Albert Rivera no cesan. A finales de 2018 la pareja comenzaba una discreta relación que sería fruto de su primera hija, Lucía. Ambos siempre han querido mantener su vida al margen del foco mediático, aunque a veces la cantante ha tenido que desmentir algunos de estos rumores.

Esta vez ha sido su padre, Pepe de Lucía, quien ha tenido que salir en defensa de su hija y asegura que Malú vive su vida de forma independiente, razón por la cual no se saben si son ciertos los rumores de crisis con Albert Rivera: "Te doy mi palabra de hombre, mi palabra de honor, que estoy aquí vivo, todavía, gracias a Dios, que no tengo ni idea. Aunque la tuviera, ya te lo he dicho antes".

La vida privada de la familia siempre ha sido muy discreta, hecho por el cual defiende la manera en la que su hija lleva su relación: "Nosotros tenemos una manera que no mezclamos nuestras vidas, cada uno hacemos nuestras vidas".

Además, asegura que es muy importante mantener la independencia dentro de la familia y no se le ocurriría meterse en la vida de sus hijos: "Eso es muy importante, que cada persona tenga su propia autonomía y su propia forma de llevar su vida para adelante. Lo tengo prohibido, yo no me puedo meter en la vida de mi hijo, que tengo cuatro hijos, a cuál más quiero".

A la hora de hablar de sus nietos, el cantante se emociona: "Mi niña, mi nieto, mis dos nietos me tienen loco. Se me cae la baba".

Pepe de Lucía se encuentra en un homenaje a su hermano, Paco de Lucía, en el que llama la atención la ausencia de Malú. El cantautor defiende a su hija ya que por motivos laborales no ha podido asistir: "Malú está con lo suyo, su trabajito, sus cosas, sus galas, sus historias. Hoy, ahora mismo, están los artistas después de la pandemia facturando todo".