Sálvame Deluxe trajo el viernes de nuevo a la televisión a una de las figuras más importantes del mundo del famoseo, perteneciente a la familia Aldón. Y es que en el programa "Déjate querer" llevaron a la todavía mujer de Ortega Cano, Ana María Aldón, en el que recibió la sorpresa de su hija Gema. Un reencuentro de lo más emotivo que, como no podía ser de otra manera, tiene un porqué. La joven ha querido darle a su madre una inyección de vida en estos momentos en los que está débil y decirle públicamente lo que la quiere y agradecerle todo lo que hace por ella y su hija.

Pues el viernes, la hija de Ana María pisó finalmente el plató del Deluxe. El momento más tenso fue cuando el presentador, Jorge Javier Vázquez, destapó unos mensajes que supuestamente Gema Aldón envió a Gloria Camila tras todos los rumores. "La próxima vez que vuelvas a hablar mal de mi familia me lo vas a tener que decir a la cara pedazo de cerda", comenzaba diciendo el carismático presentador, que proseguía: "Sin vergüenza, ni a mí ni a mi madre, ni mucho menos a mi hermano, le hace falta ser de tu familia de mierda que lo único que hace es vender a los demás. No te paso ni una más, ya no te metes más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre", prosiguió. Y la cosa no se quedó ahí: "Que lo único que hecho yo estos diez años ha sido ayudarte en todo hasta haciéndote ropa para tu mierda de carrera, no te paso ni una más". Esto desató el asombro del resto de tertulianos presentes en el estudio de Telecinco. "La próxima vez que abras tu sucia boca para dejar mal a mi madre yo misma me voy a encargar de cerrártela. Chao", zanjó.

Sin embargo, no se quedó ahí el asunto. Mientras contestaba a los tertulianos del famoso espacio de Telecinco, Gema quiso aclarar un tema: "Hay parte de la familia Ortega que vende, pero eso no lo digo yo, lo sabéis vosotros", comenzó diciendo. Tras estas palabras, Jorge Javier Vázquez preguntó si se refería a "Conchi", hermana del matador. "Me refiero a todas las personas que han vendido a mi madre, me refiero a Conchi, al sobrino, a Leonor y a todo el mundo", indicó.