El Deluxe de ayer tuvo de todo, desde la comparecencia de la hija de Ana María Aldón, Gema Aldón; hasta el polígrafo a Ágata Ruiz de la Prada. Pero una de las desilusiones que dejó la velada fue el despido fulminante de uno de sus colaboradores. Y no es otro que Miguel Temprano.

Llegó a ser en su día uno de los personajes más seguidos de la prensa del corazón. Pero lo dejó todo cuando de pronto los periodistas pasaron de ser reporteros a ser el centro de la actualidad. De hecho el final de los programas de crónica social en Antena 3 casi coincidió con su final profesional. Temprano, uno de los comunicadores más conocidos de aquel Dónde Estás Corazón que presentaba Jaime Cantizano, fue de los pocos que dejó la profesión cuando tuvo que pasar a Sálvame, el programa de las tardes de Telecinco. Quiso permanecer en el anonimato o al menos no se supiera tanto de su vida privada que hasta protegió su cuenta de Instagram para que sólo sus amigos puedan acceder a su contenido. Una actitud contraria al del resto de sus compañeros que tratan de lucirse en redes para así sacar beneficio económico de paso vendiendo algún que otro producto.

Muchos de sus compañeros en aquel DEC que se emitía en las noches de los viernes en Antena 3 (baste el ejemplo de María Patiño o de Chelo García Cortés), supieron hace otra vida profesional en la principal cadena de Mediaset. No sin de paso llevarse por delante mucha de su vida personal. Sin embargo, Temprano regresó al Deluxe sin previo aviso, hasta ayer.

En una exclusiva adelantada por AlgopasaTV, Temprano ha querido responder a las preguntas tras su ausencia del plató de Mediaset. "Lo han hecho como lo haría Corleone", ha comenzado diciendo el colaborador. "No ha tenido seriedad. Lo han hecho sin cumplir el compromiso de este mes y diciéndome el director, Miquel, que era una decisión de Mediaset. ¡Con dos cojones!, clamó. Sin embargo, temprano dice irse "con la cabeza bien alta": "Me alegro de no haber traicionado en estos años mi línea ética, moral y profesional. Me voy limpio, pocos podrán decirlo", zanjó.