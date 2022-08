Socialité ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame (que no se emite ni el sábado ni el domingo por la tarde) hizo que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité. Un programa que ha ido creando polémica tras polémica.

Pero que también ha tenido sus éxitos. Y eso es innegable y es algo que agradece hasta la presentadora del formato.

Socialité lleva en antena desde 2017. Se trata de un programa presentado por María Patiño en el que se trata la vida de famosos y personajes televisivos. Está dirigido por David Linares y es presentado por María Patiño.

Precisamente ha sido la también tertuliana de Sálvame la que la ha liado esta vez. Y es que Patiño ha tenido un enfado con la dirección del programa por sacar "una noticia antigua" cuando en realidad no lo era.

El asunto fue el siguiente: Conectaron en directo con Darío del Alcázar para dar la noticia de la inauguración del semáforo en honor a Chiquito de la Calzada, y la tertuliana pensó que la noticia ya tenía meses. "Nos vamos hasta la redacción con Darío del Alcázar. Te voy a decir una cosa, iba a quejarme ahora de esta noticia porque digo 'es muy antigua'. Y una vez más me he equivocado, pero cuéntanos de qué vamos a hablar y luego te explico por qué estaba retorcida", ha comenzado diciendo Patiño.

El corresponsal hacía su parte: "Málaga por fin cuenta con ese esperadísimo semáforo en homenaje a Chiquito de la Calzada. Cuenta con un guiño muy particular al artista malagueño, al que se quiere tanto en la ciudad. Se ha situado en la zona de Huelin. Allí vivió en sus últimos años". Sin embargo, Patiño no dudó en recular tras su error: "Claro, es que al final es un semáforo solo decorativo. Verás, es una noticia que salió en abril de este año. Entonces he dicho '¿otra vez vamos a hablar de la misma noticia?'. Claro, antes era un proyecto y ahora lo que ha ocurrido, y lo que es noticia, es que se ha inaugurado. Por eso no puedo ir tan rápido por la vida. En fin, menos mal que he tenido un poco de pausa y paciencia y he averiguado que estaba equivocada", zanjó la tertuliana.