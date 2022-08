Pipi Estrada es uno de los colaboradores estrella este año. De la noche a la mañana se reencontró con el plató de 'Sálvame Diario' y ha sabido hacerse un hueco entre todos sus compañeros, ¿cómo? dando 'chicha' al programa y comentando la actualidad informativa sin pelos en la lengua.

Hablamos con él y nos revela la mala situación económica por la que está pasando, de hecho nos confiesa cuál es la sorprendente cifra de dinero que le queda cuando hacienda le quita lo que debe: "Estoy cumpliendo con los pagos porque me lo descuentan, yo entro a las 3 de las tardes y salgo a las 9 de la noche y me quedan 100 euros. Yo soy el empleado del mes de Terelu Campos. Me busco la vida, tengo muchos amigos que me ayudan, la ventaja en la vida es tener amigos y yo tengo muy buenos amigos que gracias a ellos puedo sobrevivir".

Y cómo no, en sus declaraciones aparece el nombre de Terelu Campos, tanto que nos desvela si estaba enamorado de ella cuando mantuvieron su relación sentimental: "Tenía morbo, pasión, era algo que de repente entró en mi vida y me produjo los órganos se me revolvieron y me dio vida, frescura y surgió. En ese momento yo no estaba enamorado, lo que estaba era apasionado por el momento".

Pipi cree que si no hubiera salido esa portada de revista aún seguiría con ella: "la historia surgió de la forma que surgió, de una forma espontánea y natural y ya está, repito lo que he dicho en el paso de las emociones, si no llega a aparecer esa portada porque en esa portada yo no podía mentir a mi mujer, yo a día de hoy estoy con mi mujer Teresa".

Y es que el colaborador tiene claro que su relación con la presentadora hubiese continuado hasta que ellos quisieran: "Seguro, no me hubiese separado, hubiese durado lo que hubiese durado, pero estoy convencido de que no me hubiese separado. Era una evidencia tan clara que mi mujer no me dio la opción".

Sin embargo, el gijonés parece que no tiene miedo ni pudor y ha decidido llevar todos los regalos que le ha hecho Terelu Campos mientras tenían una relación. Pipi ha llevado al plató todo tipo de trajes, corbatas, relojes, gemelos...

Una de las piezas más costosas ha sido valorada en unos 9.000 euros, por lo que Kiko Matamoros se lo ha comprado rápido por 4.000 euros. El programa reveló que todos los artículos sumaban más de 50.000 euros.