Gloria Camila está en boca de todos tanto por su relación con su ex como por su mudanza, que ha ejecutado estos días. Harta de las provocaciones hacia ella y hacia su padre del hombre con el que compartió 4 años de su vida, Kiko Jiménez, Gloria Camila estallaba este martes en 'Ya son las 8' culpando directamente al colaborador de 'Sálvame' de la anorexia nerviosa que padeció tras su ruptura en 2019: "Yo durante tres años lo he estado pasando mal porque este señor ha estado en un plató poniéndome a parir a mí y hablando mal de mi familia. Por este señor me he quedado en 47 kilos, he tenido que ir a psicólogos, he tenido que hacer muchas cosas que yo jamás he contado", confesaba la hija de José Ortega Cano, visiblemente molesta.

Unos reproches a los que Kiko no tardaba en responder a través de 'Sálvame', dejando claro que "no me siento responsable en absoluto de esos problemas". "Me ha sorprendido bastante que me acuse directamente a mí y, me imagino que tendrá que demostrarlo", ha asegurado, afirmando que tras su ruptura —por una infidelidad de Gloria— él también lo pasó mal y se le cayó el pelo y sin embargo no la ha culpabilizado a ella. "Yo vengo aquí a hacer mi trabajo, he participado en los concursos más vistos sin mencionarla a ella para nada... Para que tú ahora vengas a decirme que por qué hablo yo de ti", se dirigía directamente a la hija de Rocío Jurado, negando que esté en televisión por "poner a parir" a su ex, como la propia Gloria asegura. Ahora Gloria Camila se ha mudado a una urbanización a la que viajó Sálvame hoy lunes. En el Lemon Tea (la primera parte del programa) se ha conectado con un reportero que ha visitado la zona y Gloria Camila está destrozada por lo que han dicho sus vecinos. "Es una borde, no saluda y mira por encima del hombro", llegó a decir una vecina.