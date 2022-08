Desde hace unos meses no vemos a Paz Padilla en televisión, pero en cambio por redes sociales vemos que sigue sin estarse quieta. La humorista está viviendo uno de los momentos más dulces al lado de su hija, quien se ha refugiado en su madre ahora que ha decidido poner punto y final a su relación con Iván, con su marca 'No ni ná'.

Madre e hija están yendo a muchos pueblos de España con una caravana cargada de ropa y accesorios de su marca y lo cierto es que están siendo de lo más felices. Tal y como vemos en redes sociales, son muchas las personas que se acercan hasta el puesto para adquirir prendas de su marca, pero también para conocerlas, ya que son dos referentes: una para la gente joven y la actriz para todas esas personas que la siguen desde hace años.

Esta vez, Europa Press Reportajes ha sido testigo de tanta felicidad en Sevilla, donde han estado con la caravana y se han mostrado de lo más cariñosas con todo el que acudía hasta allí.

En estas imágenes podemos ver como Paz Padilla baila junto a Anna Ferrer en Sevilla. Madre e hija bailan despreocupadas, mostrando lo felices que son al trabajar juntas y viajar por toda España. La presentadora de televisión atendía también a sus admiradores, firmando su libro y haciéndose fotografías con ellos. No cabe duda que desde que comenzaran la ruta juntas, han podido estrechar su relación y pasar más tiempo juntas, algo que les hace felices a las dos.

Hablamos con Paz Padilla junto a Anna Ferrer, y nos confiesan que están viviendo su sueño de viajar con su marca por toda España: "feliz pero agotadora, pero muy bien" y agradecen el contacto con sus seguidores en cada pueblo al que van: "llevar nuestra marca por toda España, la alegría que le da a la gente y cómo nos recibe es maravilloso".

Durante el verano, seguirán viajando por toda la península, centradas en su marca: "yo también, a tope. Tengo todo el verano a tope". Anna Ferrer bromea con que su ruta acabará estudiándose en las universidades españolas: "ella dice que se estudiará esto en la universidad"... reflejando así la ilusión que tienen ambas en este proyecto tan original.

La presentadora nos ha confirma tener un proyecto televisivo para después del verano: "no se pueden decir algunas cosas pero tengo" y nos confiesa haberse sorprendido por los detalles de la oferta de trabajo: "para mi ha habido mucha sorpresa" aunque todavía no puede contar de qué se trata hasta que se firme el contrato: "cuando me den el okey, lo podré decir".