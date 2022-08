Enric Escudé ha vuelto a sorprender a sus seguidores. El presentador, que pasó por programas como "Megatrix", "El programa de Ana Rosa" o "TNT", ha desvelado uno de los motivos por los que recientemente rechazó participar en un programa. Su respuesta ha sorprendido a sus seguidores.

Enric Escudé fue muy famoso a finales de los 90 y comienzos del nuevo siglo. Su paso por "Megatrix", "TNT" o "El programa de Ana Rosa, le convirtieron en uno de los rostros más populares del momento. Si bien, años después, su fama comenzó a decaer hasta desaparecer del foco mediático.

Ahora vive una nueva vida. Tiene varias tiendas de ropa y, según sus palabras, vive una vida cómoda y feliz. En los últimos meses su fama ha crecido, después de abrirse una cuenta en TikTok y hacerse viral por sus declaraciones sobre cómo funcionaba el mundo de la televisión.

En esa línea ha ido también su último testimonio, en el que asegura que ha rechazado participar en un programa de televisión "porque todo estaba muy improvisado". Nuevamente, Escudé contó la historia a través de su cuenta oficial de TikTok . "Este mensaje me lo dejó hace muy poco un presentador en mi Instagram. Por la noche entrevista a Natalia y quería que le dejara yo un mensaje, para hacerle una sorpresa: un vídeo, una felicitación o cualquier cosa así del estilo", ha relatado.

Escudé asegura que se encontró el mensaje al día siguiente, cuando estaba en el gimnasio haciendo cinta, por lo que se entiende que no llegó a tiempo. "Es solo un ejemplo de como se hacían las cosas en tv. Todo era de hoy para hoy, todo estaba desorganizado, improvisado... Y a mí me producía mucho estrés Que las cosas no estuviesen programadas, en una persona como yo, tan cuadriculada para el trabajo, me generaba estrés. Tener que estar siempre dispuesto a ellos, sin poder programar mi vida, unas vacaciones...", ha razonado, antes de concluir: "Es una de las cosas que menos echo de menos. Como ahora lo he recordado con este ejemplo, para que vierais cómo funciona y cómo sigue funcionando".

El presentador al que dejó sin respuesta Enric Escudé fue Antonio Hueso, presentador del programa La Azotea, en el canal Trece. Lo que no ha trascendido por el momento es si a Hueso le sentó mal la ausencia de respuesta de Escudé.