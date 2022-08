Belén Esteban ha declarado la guerra a Ana Luque. La tertuliana de "Sálvame" ha cargado con dureza contra la concursante de "Supervivientes". Lo ha hecho a través de su cuenta oficial de Instagram. Allí, en sus "stories", la ha criticado abiertamente.

Todo tuvo lugar en la noche del jueves. Coincidiendo con la emisión de "Supervivientes" en Telecinco. Fue entonces cuando Belén Esteban, que aún se está recuperando de su fractura en la pierna, tecleó: "No puedo con Ana Luque. Queda bien con todo el mundo. No me gusta la gente así. Ella dice lo que la gente quiere escuchar".

El mensaje ha sorprendido a muchos internautas, que no se esperaban una reacción así de Belén Esteban. Y es que la "princesa del pueblo" no suele protagonizar este tipo de confrontaciones públicas. Y menos a través de redes sociales, atacando a alguien que no puede defenderse.

Ana Luque saltó a la pequeña pantalla en la anterior edición de "Supervivientes". Lo hizo como defensora en el plató del "reality" de Olga Moreno. Su simpatía y naturalidad ante las cámaras hizo que la productora del programa decidiese ofrecerle participar en esta nueva edición.

De hecho, Ana Luque es una de las favoritas del público para ganar esta edición de "Supervivientes". Nuevamente su naturalidad y simpatía, huyendo de la confrontación con el resto de participantes, le ha metido en todas las quinielas.

El elenco de la presente edición de "Supervivientes" está formada por Desirée Rodríguez, Yulen Pereira, Alejandro Nieto, Tania Medina, Nacho Palau, Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra, Marta Peñate, Anabel Pantoja, Ignacio de Borbón, Mariana Rodríguez, Charo Vega, Anuar Beno, Rubén Sánchez Montesinos, Ana Luque y Juan Muñoz.