Como en la película del "Efecto Mariposa", todo lo que hace Marta Riesco desata una gran cola de acontecimientos. Por eso, su último mensaje en redes sociales a Antonio David Flores y Rocío Flores ha causado un gran revuelo en internet.

Todo comenzó con una publicación de Antonio David Flores. El exguardia civil colgó en su cuenta oficial de Instagram un "selfie" en el que se le puede ver con su hija, Rocío Flores, en lo que parece ser un concierto del cantante Alejandro Sanz. "Mi persona favorita... tenías 8 años y lo vimos juntos en Málaga por primera vez. Hoy, con 25, volvemos en Sevilla", escribió el tertuliano, acompañando a la emotiva imagen.

Una de las primeras personas en comentar la imagen fue Marta Riesco, actual pareja de Antonio David Flores. "Qué guapos y felices", tecleó, en un mensaje en el que adjuntó el emoticono de un corazón.

Pero lo que era un mensaje de cariño entre la pareja, se convirtió en la excusa perfecta de los detractores de Marta Riesco para cargar contra ella. "Otra que aprovecha cualquier cosa. Mentirosilla, Pinocho", "qué asco das", "ese comentario está fuera de lugar", han escrito en el muro.

Y esta no ha sido la última vez que le han atacado por sus palabras. La periodista colgaba unas imágenes en su cuenta de Instagram en las que disfruta de un festival del verano. "Noche de festival", acompañaba al vídeo que había colgado. Unas palabras, que, para variar, fueron cirticadas. "Chica cuando te vas a enterar q no interesas, tú a lo tuyo con el SER". Un comntario que Marta Riesco no dudó en contestar. "pero entonces qué haces aquí???". "Qué pena de carrera periodista para que lo importante es estar GUAPA?????? Después nos quejamos como nos valoran", ponía otro usuario. "qué tiene que ver tener una carrera con querer ir guapa y estar guapa? No entiendo …hay que elegir una cosa u otra", respondía la periodista de Telecinco. "simplemente tener más empatía hija que lo único que haces es el ridículo que si no fuese por tus queridas redes sociales nadie querría saber nada nada de ti eres una payasa", añadía otra usuaria. " empatía es la que usted está teniendo conmigo insultándome verdad?", volvía a responder la pareja de Antonio David.

"Presiento que tu has ido a la caza de AD sin pensar en su familia", añadía un usuario. "a la caza? Usted en qué siglo vive?", volvía a escribir la periodista en su perfil.