Lydia Lozano aseguraba esta tarde que tenía una exclusiva a nivel nacional. A las siete y media pasadas de este viernes, la colaboradora entraba por teléfono y contaba una información que afectaba a Irene Rosales y Kiko Rivera, pero minutos más tarde la mujer del dj entraba por teléfono para aclarar qué es lo que ha sucedido y sacar de dudas a todos los espectadores.

La colaborada contaba que una amiga ha viajado en el mismo avión que Irene y Kiko, siendo testigo de una discusión de la pareja que ha acabado con los dos tortolitos bajándose del avión y sin querer emprender el vuelo que tenían planeado. Tal ha sido el cabreo de la pareja que la cuñada de Isa Pantoja tiraba el móvil al suelo del enfado que tenía... pero, ¿qué hay de cierto en esto?

Irene entraba en directo y confesaba: "Sabía que iba a salir este tema y he querido entrar yo para aclararla. No ha sido de esa manera, nos hemos peleado por pagar la maleta, simplemente creíamos que habíamos pagado ya la maleta, pero lo habíamos hecho de vuelta, no de ida".

Y es que el matrimonio tenía planeado viajar este fin de semana para celebrar su cumpleaños con otra pareja, pero al llegar al aeropuerto y a facturación, les dijeron que había overbooking y aún así les facturaron las maletas... al haber este problema y haber faltado dos personas que viajaban en el avión, Kiko e Irene han podido subir al avión, pero la pareja no.

Es en el momento de subir al avión cuando el matrimonio ha caído en que no tenía sentido viajar sin la pareja que se había quedado en tierra: "Estando en el bus le digo a Kiko que no me parece ético irnos sin la pareja con la que íbamos a viajar, se nos había arruinado todo el viaje. Ni subí las escaleras del avión, las subió Kiko para decir que nos dábamos la vuelta" y ha aclarado: "No ha habido insultos, ni he tirado el móvil, ni nada".

Lydia Lozano defendía su información y aseguraba que: "Lo gracioso es que dice Irene que sabía que iba a saltar esto, qué salta si es algo normal, mi amiga me ha llamado escandaliza por el retraso del avión, cómo os habéis bajado del avión" a lo que Irene ha contestado: "Allí había 180 pasajeros y todo el mundo estaba con cámaras, es que nos estaba haciendo todo el mundo fotos".