María Teresa Campos está viviendo hoy un día súper especial, cumple 81 años y como no podía ser de otra manera lo va a celebrar rodeada de todos sus seres queridos. La veterana comunicadora, que está saboreando un buen momento profesional ahora que ha vuelto a la pantalla con el documental de Rocío Carrasco, se ha dejado ver esta mañana saliendo de su casa para dirigirse a la de su hija Carmen.

La que fuera presentadora de televisión salía de su hogar montada en el coche de José Carlos, marido de Carmen Borrego y evitaba las cámaras de la prensa volviendo la cara para que no le viéramos el rostro. Minutos más tarde, se producía la entrada del coche en el garaje de la casa de la colaboradora donde van a disfrutar de una comida familiar.

Carmen ha entrado en directo en 'Socialité' y ha explicado que van a comer en su casa, que tiene preparada una tarta de milhojas y que se trata de una reunión familiar. Muy feliz, la colaboradora ha escuchado un vídeo que el programa tenía preparado para homenajear a su madre y ha agradecido el cariño con el que la tratan siempre.

No cabe duda de que María Teresa va a disfrutar de un día especial alrededor de todas esas personas que la quieren y que actualmente son su pilar fundamental. Tendremos que esperar a la salida para saber quiénes han sido los comensales y para ver si quiere hacer declaraciones ante las cámaras.

Rocío Carrasco acude al cumpleaños de María Teresa Campos

En la última entrevista que concedió María Teresa Campos para una revista de tirada nacional confesaba que su relación con Rocío Carrasco no era igual que en los últimos años. Unas declaraciones que fueron de lo más comentadas, aunque luego sus hijas explicaron públicamente que su madre había querido decir que no se veían con tanta frecuencia porque la hija de la Jurado tenía ahora muchos más proyectos profesionales.

Hoy, que María Teresa cumple 81 años y que lo está celebrando en casa de su hija Carmen, Rocío ha zanjado toda la polémica originada por esas declaraciones apareciendo en la comida familiar como una más. La mujer de Fidel Albiac ha llegado feliz y pletórica tras su intervención ayer en televisión con su documental y nos ha asegurado que su relación con la comunicadora sigue siendo espectacular.

Rocío Carrasco nos aseguraba que María Teresa Campos está bien: "yo la veo muy bien, sí, muy bien, y ahora a ver si la veo" y ella también lo está después de haber hablado sobre sus familiares: "bien, satisfecha" y advierte que todavía tienen que salir muchas más cosas a la luz: "y lo que queda".

En cuanto a cómo cree que ha afectado sus palabras a Ortega Cano y demás familiares, Rocío se despreocupa: "no lo sé, tampoco me preocupa no lo sé, tampoco me preocupa". La hija de Rocío Jurado llegaba a casa de Carmen Borrego para celebrar el cumpleaños de María Teresa Campos y asegura que nunca se ha enfriado su relación con la comunicadora: "pero qué enfriamiento, de verdad".