Dolida por haber escuchado a su madre decir que lo único que le pide al 2022 es "virgencita que me quede como estoy", sin poder contener las lágrimas por estas palabras de Rocío Carrasco y sincerándose sobre la separación - parece que ya sin marcha atrás - de su padre y Olga Moreno. Así ha sido la primera aparición de Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa' este 2022 en la que, además, ha confesado que lo que más le importa en estos complicados momentos es que sus hermanos David y Lola no pasen por lo que pasó ella cuando sus padres rompieron su matrimonio.

"Han sido unas navidades complicadas y la situación familiar es bastante rara. No sé por donde cogerla ni por un lado ni por el otro, pero estoy bien. Lo que pido a 2022 es salud y que a mi familia le vaya bien que peor pocas cosas nos pueden pasar y de aquí pues para arriba iremos", ha asegurado, desvelando el secreto mejor guardado. ¿Cenaron juntos Antonio David y Olga en Nochevieja? La respuesta es sí: "Lo hemos pasado todos juntos en la casa de mi padre y Olga. Mis tíos los que pudieron venir, mi abuela, mi padre, Olga, mis hermanos y yo".

Dejando claro que no fue una cena tensa, Rocío ha confesado que su percepción tras verlos juntos es que "la gente se separa pero no tiene por qué llevarse mal. Se llevan bien y se abrazaron después de las uvas". "Ellos quieren el bien tanto para Lola como para David y eso es respetable. Yo lo veo hasta mejor" ha añadido, reconociendo que después de haber vivido "todo lo contrario" con la separación de sus padres, ahora solo pide que Olga y su progenitor "ojalá sigan llevándose bien como hasta ahora". "Que mis hermanos no pasen por lo que yo he pasado", ha afirmado.

Bastante afectada la colaboradora ha explicado que "los problemas de los adultos son de los adultos, que son los responsables, y los niños no tienen porqué notarlo. Si los dos niños están bien y cada uno es feliz de la manera que considere es lo único que me importa. Y si ahora mismo es lo que hay, es lo que hay". "Lo único que me importa es que esas criaturas puedan estar bien y que los dos sean felices", ha señalado.

Dejando entrever que la separación es definitiva y que ya no tiene esperanzas de una posible reconciliación Rocío ha asegurado que aunque su padre pasa mucho tiempo en Madrid por el canal de Youtube que tantas alegrías le está dando últimamente, Antonio David continúa viviendo en la casa conyugal: "Que yo sepa mi padre no tiene otro domicilio. No se como van a gestionar ellos esto, no soy la portavoz de la familia".

Si alguna vez las cosas cambian entre Olga y Antonio David y es su padre el que no está haciendo algo bien Rocío lo tiene claro, "se lo diría sin filtro ninguno como hago siempre. Sinceridad me sobra". "Muchas veces me callo por lo que me callo pero no soy muda, y cuando alguien hace algo mal soy la primera que lo digo", ha afirmado rotunda.

Aguantando el tipo hasta el momento, la nieta de Rocío Jurado no ha podido contener las lágrimas al ver las declaraciones de su madre pidiendo al 2022 quedarse como está, con lo que descarta un acercamiento a sus hijos. "Ya no sé ni qué decir, pero lo que me sorprende o me da más pena es que permita que sus compañeros de Sálvame hablen de mí como hablan, que mi propia madre permita eso" ha apuntado, confesando que se ha quedado "petrificada" al escuchar a su progenitora y admitiendo que, aunque sigue doliendo, no le hace falta que sea Navidad para echarla de menos: "Ya estoy acostumbrada, son muchos años".

"Soy una persona que intenta avanzar en la vida y ver ese tipo de reacciones... es mi madre, respeto todo lo que haga ella, yo la voy a querer igual porque aunque la gente se le olvide es mi madre. Me ha parido y yo a mi madre la quiero porque es mi madre y me duele, pero no voy a venir todos los días a llorar cuando veo como se hacen las cosas" ha añadido, confesando que después de tender la mano a su madre en numerosas ocasiones "ya no puedo hacer más". "Yo no me voy a ir nunca porque es mi madre, a pesar de que no estoy de acuerdo con muchísimas cosas que se están haciendo y no entiendo" ha dicho destrozada.

Sin embargo y reconociendo que está "triste", Rocío ha dejado claro cuál es su propósito para este 2022: "Quiero empezar el año bien. Quiero dejar 2021 atrás, se me ha hecho eterno. El peor año de mi vida, no hace falta que lo diga. Y quiero avanzar".