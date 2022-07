El nombre de Marta Riesco ha sido uno de los que más ha sonado en el panorama rosa en los últimos meses. Su situación en Telecinco era insostenible. La polémica originada por la novia de Antonio David Flores, que aseguró que había hablado por teléfono con Rocío Carrasco sin ser capaz de aportar ninguna prueba, se le ha ido de las manos por completo.

Así las cosas, la cúpula de Unicorn content, productora de 'El programa de Ana Rosa', 'Ya es mediodía' y 'Ya son las ocho', ha mantenido una complicada reunión con Marta Riesco para intentar poner fin a esta situación con medidas que se aplicarán de manera inminente.

Unicorn content ha optado por el mal menor, que es dejar inconclusa la polémica y que al apartar a Marta Riesco de su puesto de colaboradora, no que tenga que aportar "el as en la manga" que decía tener y que finalmente nunca llegó.

La propia periodista ha querido salir al paso de estas informaciones a través de sus stories de Instagram. "Por cierto no me han despedido de ningún sitio (aunque muchos no hayan parado de pedirlo) y pese a las tonterías que se siguen publicando. Sigo con mi productora, donde me siento querida y valorada siempre. Y ahora más que nunca". Además, la pareja de Antonio David ha granado un vídeo para demostrar que "me encuentro fuerte" y "sin miedo". "Estoy muy tranquila pese a todas las informaciones falsas que se han dicho sobre mí", ha comentado.

En televisión conitnúa con un perfil más discreto, trabajando como reportera, pero en sus redes sociales se muestra de lo más activa y ha compartido un testimonio que ha sorprendido a sus seguidores.

"Hay historias que merecen ser posteadas y para mí esta es una de ellas. Porque también soy esa Marta que veis, la del parche en el ojo a la que los niños llamaban “4 ojos”, “pirata”…Y si con mi historia puedo ayudar a una sola niña o niño de la tierra, me iré feliz a la cama…Cuando fui al oftalmólogo siendo una niña, me dijeron que tenía un ojo vago, Esa era la razón por la que un ojo lo abría más que otro. El vago, era eso, vago y se quedaba más cerradito. El oftalmólogo me puso un parche y unas gafas de culo de vaso. Toda mi familia me decía cada día lo guapa que estaba y no me afectó demasiado los primeros días hasta que ocurrió algo que me sigue doliendo cuando lo recuerdo. En una excursión del cole, cada niño mayor tenía que ir con uno peque al retiro. Como yo era peque , tenía que ser la elegida y no elegir. Y adivinad, fui la última en ser elegida. Escuché como el niño mayor dijo a la profe “Con esa no porfi; que lleva un parche y nos van a mirar “. Al final tuve que ir con él al retiro y fue horrible la sensación de vergüenza y mal estar que sentí. A partir de ese día, muchos días me arrancaba el parche antes de entrar al cole…Con el tiempo cada vez que oigo a alguien meterse con el físico o recibo mensajes metiéndose con mi físico vuelvo a ver la cara de ese niño. Por suerte, ya no soy esa niña insegura que se dejó ganar… Por todos aquellos y aquellas que lleváis parche, este post es para vosotros! Estáis preciosos y que nada ni nadie os diga lo contrario. Que no os apaguen vuestra luz…¡y a reíros como yo en estas fotos".

Riesco sube a stories su día a día (dónde come, dónde cena, productos de maquillaje que utiliza...) y se sincera a get su cámara para dirigirse en primera persona a sus seguidores. Sin embargo, una de sus última publicaciones parece que no ha gustado a los followers (u otros usuarios) de la red social .