"¿Hay algo que este chico se proponga y no haga o sepa hacer?". La pregunta la lanza una seguidora de Logan Sampedro, el "Tarzán asturiano" que estuvo a punto de ganar "Supervivientes" en 2018. Y lo hace después de ver el último vídeo que el asturiano ha colgado en sus redes sociales. "Demasiada velocidad", dice él.

En el vídeo en cuestión puede verse a Logan Sampedro en pantalón de chándal y sin camiseta, girando a toda velocidad un palo al estilo coreano. Tras varias vueltas y cuando la vara alcanza una velocidad considerable, se le acaba cayendo al suelo.

La publicación logró más de 2.000 "me gusta" en apenas unos días. También numerosos comentarios de seguidores que destacan la habilidad de Logan Sampedro y el imponente físico que muestra en las imágenes.

Logan Sampedro fue uno de los grandes protagonistas de "Supervivientes: Honduras (2018)". El modelos y Míster Global España 2017, vecino de La Fresneda (Siero), fue uno de los más queridos por el público. Su naturalidad, versatilidad y capacidad de esfuerzo y trabajo en equipo le sirvieron para quedarse a un paso de ganar el concurso.

Logan Sampedro llegó a "Supervivientes" como un auténtico desconocido. Aunque había sido elegido como Míster Global España 2017, uno de los muchos certámenes nacionales de belleza que se celebran cada año en el país, su nombre y su rostro era inéditos para la audiencia.

Pero eso no fue un problema. Todo lo contrario. El asturiano entró al concurso haciendo una declaración de intenciones. "Un saludo para mis fans, que todavía no tengo pero que tendré", dijo. Y dicho y hecho. El de La Fresneda fue líder en un total de siete galas. Llegó a la final y estuvo a punto de hacerse con el premio del concurso. Obtuvo el 46,2% de lo votos frente al 53,8% que hicieron vencedora a Sofía Suescun.

La experiencia en Honduras no sólo llevó a Logan Sampedro al salón de millones de casa españolas. También le catapultó a una fama que no fue del todo fugaz, como ocurren con frecuencia en los "realities".

Tras su paso por el programa Logan Sampedro comenzó a residir a caballo entre Madrid y Asturias. En la capital realizó numerosos trabajos como modelo, que compatibilizó con apariciones en la pequeña pantalla. Muchas de ellas en el debate de "Supervivientes".

Por entonces el asturiano se presentaba como futbolista de la UD Llanera, profesor de pádel y opositor al cuerpo de Bomberos de Gijón. No ha trascendido que Logan Sampedro haya obtenido su plaza de funcionario municipal. Lo que sí fue muy sonado fue su salto a la político. Fue en 2019, en la decimosexta posición de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, en la que concurrió a las últimas elecciones municipales. Finalmente, y como era de esperar, el ex de "Supervivientes" no logró escaño como edil en el Ayuntamiento de Siero.