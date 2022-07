Gloria Camila se ha descubierto como uno de los personajes televisivos de los últimos años. Su carisma y simpatía la han convertido en una tertuliana muy apreciada por los telespectadores. Además, la joven, hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, también ha dado el salto a la interpretación en Televisión Española, en una serie que, para su desgracia, acaba de ser cancelada. Por todo esto, son muchos los que creen que podría mandar al paro a su hermana.

Gloria Camila dio el salto a la pequeña pantalla el año pasado. Lo hizo como actriz en la serie "Dos vidas", una producción emitida en TVE cancelada recientemente por su baja audiencia. Pese a ello, el papel en esta serie le ha servido para ganar popularidad.

Gracias a eso, Gloria Camila no ha llegado a estar en el paro. En Cuatro han estado rápidos para ficharla como tertuliana. Y a juzgar por la reacción de la audiencia, está siendo un auténtico éxito, gracias a su naturalidad ante la cámara.

Tanto es así, que son muchos a que apuntan que fue mucho mejor el movimiento de Cuatro, haciéndose con los servicios de Gloria Camila, que el de Telecinco, al fichar a Rocío Carrasco. Rocío Carrasco habló alto y claro en ‘Montealto’ y decidió enviar un mensaje al entorno de Gloria Camila. Dijo que no metía a su hermana en el mismo saco que al resto de su familia y advirtió a su entorno que no ‘echara a la niña al ruedo’ y que no la manipularan con mentiras. María Patiño decide contarle a Gloria, la razón por la que su hermana se alejó de ella.

“Siempre he tenido una versión, la de Antonio David, escuché a Roció y decidí profundizar… La fecha clave es 16 de marzo 2012, hasta aquí tenía relación con sus hermanos era buena”, ¿qué pasó entonces? “Aquí Rocío decide aislarse de sus hermanos, de los medios”.

Este día, Antonio David solicita un cambio de medidas respecto a la custodia de su hija, alegando que su hija es maltratada por su madre, que no tiene los cuidados que debe tener una niña cuando está con su madre, Antoni David pide 15000 euros de pensión compensatoria y 3000 euros mensuales por sus hijos”. Es aquí cuando todos son sometidos a varios informes psicosociales, cuentand esde Socialité. Fiel Albiac, Rocío Carrasco, los hijos, Antonio David e incluso Olga Moreno Todos. Y todos podemos tener acceso a esos informes. “Rocío Flores ahí habla de que es maltratada por su madre, que Fidel maltrata a su madre y que vive en una casa de temor, abandonada, porque su madre no le atiende como madre. Después de esos informes, se concluye que Rocío niña está manipulada por su padre, obligada a mentir para favorecer a su padre, que Rocío no está maltratada por Fidel y que Olga Moreno es una mujer sumisa que solo interviene a las preguntas de los psicólogos cuando Antonio David lo permite”.

Sin medias tintas. Más clara que nunca tras varias semanas alejada del plató de 'El programa de Ana Rosa' por la operación de reconstrucción de pecho a la que se ha sometido, Rocío Flores ha reaparecido públicamente y, sin dudarlo, se ha posicionado con Gloria Camila, ha salido en defensa de su padre, Antonio David Flores, y ha cargado tintas contra Fidel Albiac, dejando entrever que "manipula" a su madre y confesando que si todavía no ha contado sus vivencias es por respeto a Rocío Carrasco y porque le da "vergüenza ajena" que el mundo sepa lo que ha vivido, señalando directamente al sevillano.

Además de confirmar que le "consta" que el marido de su madre llamaba "los inmigrantes" a Gloria Camila y a José Fernando, pero sin querer desvelar quién se lo contó, Rocío ha hablado claro, asegurando que "suscribe" todas las palabras de Gloria sobre Fidel Albiac y añadiendo "más". "Yo eso no lo he vivido porque no lo hubiera permitido pero sé que sucedió. Resulta que todo lo que se dice de Rocío Carrasco o de Fidel Albiac se lo han inventado los Mohedano o los Flores, pero Antonio David Flores no estaba en Houston. Y me constan otras muchas cosas y de más partes que no es Antonio Rossi, que no es la unica persona que lo escuchó", ha asegurado. Eso sí, no cree que el sevillano llamase así a sus tíos delante de su madre "porque no creo que lo hubiese permitido. Solo faltaba".

Confirmando que ha visto 'Montealto: regreso a la casa', la nieta de Rocío Jurado ha confesado que con el especial ha visto pasar su vida y su infancia ante sus ojos y le ha producido mucha tristeza por "tener que enterarme de ciertas cosas de mi familia a través de una pantalla". "Pienso en mi abuela, pero pienso más en mi abuelo últimamente. Si estuviese vivo madre mía..." ha reconocido, sin explicar el por qué tiene tan presente a Pedro Carrasco en estos momentos.

Sin pestañear, Rocío ha visto diferentes fragmentos de 'Montealto' y diferentes declaraciones de su madre - tanto cuando se dirigió a Antonio David como "el ser", afirmando que es quien maneja a toda la familia, como cuando tachó de "temerarias" y "equivocadas" las declaraciones de Gloria Camila sobre Fidel Albiac, afirmando que le contestaría el viernes - y, más directa que nunca, ha dado la réplica a su progenitora.