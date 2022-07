Queda muy poco para que podamos ver la serie documental de Rocío Carrasco en pantalla y ya son muchas las especulaciones que se están haciendo sobre qué dirá. Este sábado en 'El Deluxe' hemos podido ver un trailer de esta segunda parte y lo cierto es que nos hemos quedado, de nuevo, sorprendidos porque información que no conocíamos, va a salir a la luz desmontando la única versión que había sobre Rocío Jurado.

En esta promoción, Rocío explica que los miembros de su familia tuvieron "Una situación injusta con ella y conmigo" y además, asegura que todos "ellos piensan que esto nunca iba a suceder y sí, sucede y lo verán". Con más fuerza que nunca la heredera universal de Rocío Jurado va a hablar sobre el testamento de su madre y sobre sus relaciones personales con sus tíos, hermanos, primos...

Carrasco anunciaba algo que tampoco había trascendido a la esfera pública y es que: "En el otro documental no estaba sola detrás de las cámaras, pero ahora no voy a estar sola delante de ellas". En la promo hemos podido ver los rostros de algunos de los Mohedano de Chipiona, el de María Teresa Campos, su tío Antonio Carrasco etc.

Lo más impresionante de todo es que la Rocío Carrasco ha desvelado que cuando fallece su madre encuentra un testamento diferente al que todos conocíamos: "Una vez que ya fallece mi madre lo que tenía que hacer era vaciar todos los armarios de papeles, me pongo a hacerlo y en uno de los cajones saco un papel doblado, tal y como está ahora mismo. De repente leo 'testamento abierto número tal otorgado por Rocío Mohedano Jurado'" y terminaba asegurando que: "ahora mismo se está enterando una parte de que existe esto y otra parte de que yo lo tengo"

La mujer de Fidel Albiac también confesaba que su madre "Se callaba muchas cosas, demasiadas, ella pensaba que se tenía que callar. Yo me he callado mucho, pero ya no me callo más porque te calles lo que te calles te van a seguir dando palos" dejando abierta la trama de este segundo documental que, sin duda, va a dar mucho de qué hablar.

A pesar de que en la promoción no oímos el nombre de ninguno de sus familiares, María Patiño sí que se atrevía a afirmar en plató que: "Vamos a ver un documento que afecta a Ortega Cano" por lo que tendremos que estar muy atentos en el relato de Rocío para saber el por qué de todas las cuestiones que han estado encima de la mesa todos estos años.