Todavía a la espera de juicio tras su detención en diciembre de 2020 acusado de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, Rafael Amargo sigue centrado en su profesión y, además de ultimar los preparativos para el reestreno de "Yerma" en Madrid - se subirá a las tablas del Teatro Marquina a partir del próximo 4 de agosto - ha protagonizado las nuevas mañana de vermú y arte en el Teatro Flamenco de la capital.

Un acto en el que nos ha contado que está deseando que se celebre el juicio, aunque sostiene que hay "fuerzas" que intentan que "se dilate el proceso" para que "trabaje menos y tenga que pactar. Pero tengo la conciencia muy tranquila y no olvido". "Me han propuesto un pacto que, evidentemente, no lo voy a aceptar en la vida" desvela, dejando entrever que la acusación ha intentado que admita alguno de los cargos de los que se le acusan: "Quieren culpar a alguien donde no hay nada, algo tienen que pactar porque no quieren dar su brazo a torcer".

Algo a lo que Rafa, que confía en la justicia, no está dispuesto porque como asegura "primero, porque sería inmoral y segundo porque no sería ley, sería un chanchullo". "Como ya tengo esa tranquilidad puedo contar mi verdad. Esta es una cuestión de Estado, es una cuestión seria y hay cosas bastante raras" apunta preocupado por el daño irreparable que han hecho a su carrera.

Y es que a pesar de que prepara nuevos proyectos en España, no ha podido salir a trabajar al extranjero porque todavía no le han devuelto el pasaporte, algo "injusto" para el bailaor: "No quieren que trabaje, no he podido ni ir a 'Supervivientes'". "Supongo y espero que me tendrán que indemnizar y pagar porque si no, irían ellos mismos contra el Código Penal y la Constitución Española" advierte.

Por ello, Rafa adelanta que cuando demuestre su inocencia va a reclamar "muchas pérdidas laborales, más el tratamiento psiquiátrico, el honor y todo". "Hasta el final no voy a parar, ya no por mí, por demostrarle a mi abuelo, a mi madre, a mis hijos, a mis amigos, a mis fans, a mucha gente que me quiere lo que han hecho conmigo" confiesa.

Mientras no llega ese momento el artista prepara sus próximos espectáculos en nuestro país y en agosto vuelve con 'Yerma' a Madrid, protagonizada por Carla Vigo, para la que ha tenido unas palabras: "Los talentos hay que escarbar un poco y descubrirlos. Carla lo que hace está muy bien, porque ha estudiado, era su primer trabajo en teatro, es directo y está muy bien. Me da igual de la familia de donde venga, la muchacha tiene su derecho hasta donde pueda dar".