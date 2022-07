First Dates, el popular programa de Cuatro, tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

La cita entre estos dos comensales se torció en el último momento. Cristina y Luis disfrutaban de su encuentro, pese a vivir en sitios muy distintos. Él, de origen venezolano, vive en Madrid, mientras que ella era valenciana, pero residente en Ibiza. El encuentro iba tan bien que incluso descubrieron que tenían una amiga en común. Ella, camarera y DJ en sus tiempos libres; él, monitor de spinning.

Todo se torció en los últimos momentos, cuando la cita se trasladó a la zona vip. Allí, tuvo lugar un “beso húmedo” propiciado por una de las bolas con atrevimiento que sacaron -como parte del juego-. Luis pareció contento con el beso, pero Cristina acabó apartándose: “Me ha parecido un poco empalagoso. Me gusta su personalidad, pero quien maneja los tiempos soy yo”.

Aunque él no lo supiera, dicho beso sería lo que terminaría con la cita. Cristina, en el momento de tomar la decisión final, optó por no tener un segundo encuentro. “Al principio ha ido todo superbién, pero, luego, me ha cortado todo lo de ir tan a saco, todo tan rápido. De personalidad me encantas, pero la chispa no ha terminado de encenderse”. La velocidad con la que se lanzaba Luis no terminaba de hacerle gracia a su acompañante. Luis se vio sorprendido por su respuesta, ya que estaba seguro que la cosa iba a ir más allá que un encuentro dentro del programa.

La cosa no quedó ahí. Una vez emitido el programa, y después que First Dates colgara el vídeo en sus redes sociales, Cristina hacía su aparición. La ibicenca comentaba en Twitter cuál había sido el programa: “casi me come macho que iba hacer jajaja pero muy majo”.

