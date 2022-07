Supervivientes continúa su andadura y en la gala de Conexión Honduras se vivieron momentos de risas y también de mucha tensión.

Alejandro Nieto sigue allí, más solo que la una tras la marcha de su pareja, Tania Medina, del concurso. Sin embargo, muchos son los rumores de mala relación entre ellos fuera del reality. Sin embargo, la audiencia tacha a Nieto de "el mejor superviviente" del concurso.

Sin embargo, hay un pequeño detalle que no ha pasado desapercibido. Es conocido por todos que Alejandro tiene un hijo con una antigua pareja, pero el gaditano nunca se ha pronunciado sobre el asunto. Por ello, Lydia Lozano se ha interesado por el tema y ha preguntado a Tania por él. "A mí me gustaría saber si ha habido algún pacto entre Alejandro Nieto y la madre de su hijo para no hablar del niño. Porque lo cierto es que a todos nos ha sorprendido que Alejandro hable tan poco de él", dijo la tertuliana de Sálvame.

Uno de sus defensores, presente en el plató, contestó: "No es que haya un pacto es que su hijo es lo más privado que tiene y es su vida privada. Por eso no habla de él". Sin embargo, esta respuesta pareció no satisfacer a los presentes, por lo que Kiko Matamoros salió en su defensa, a pesar de no congeniar mucho con el gaditano: "Sin cámaras Alejandro sí que habla un poco más de él y habla con auténtica devoción. Se nota que es un padrazo", aseveró.

Las habladurías seguían, por lo que la actual pareja de Nieto, Tania Medina, sentenció: "Yo quiero decir que lo que pasa es que Ale no quiere que el niño se ponga en el foco mediático. Pero sí que hablábamos de él en clave cuando hablábamos de una personita especial".