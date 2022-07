Todo el mundo que conozca a Kiko Rivera sabe que una de las formas que tiene el dj de romper su silencio es siempre por redes sociales, aunque luego acuda a los programas de televisión o conceda entrevistas para desarrollar más el tema que quiera tratar. Eso sí, las decisiones de última hora las suele comunicar a través de su perfil de Instagram y Twitter, como hoy, que ha hecho saber a sus seguidores lo que le ha ocurrido en su vida y por lo que va a tomar cartas en el asunto.

"Se acabó. Hay que ponerse manos a la obra para perder los kilos que me sobran" comenzaba diciendo Kiko en su storie, informando así a todos sus seguidores de que había tomado una decisión: perder peso. Y es que el hijo de Isabel Pantoja perdió muchos kilos cuando se puso una banda gástrica en el estómago... pero años más tardes ha vuelto a engordar debido a muchos factores.

"Me he puesto un traje porque tengo una boda y he estirado un poquito los brazos y he roto la chaqueta. Así, tal cual" confesaba el dj a todos sus seguidores, reflejando así que la decisión de adelgazar la va a tener muy en cuenta a partir de ahora.

Y es que recordemos que cuando Kiko estuvo en 'Gran Hermano VIP' estaba en uno de sus mejores momentos físicos porque acababa de someterse a la operación de la banda gástrica. Aunque lo cierto es que en esos meses supimos de su adicción a las drogas y de sus malos hábitos alimenticios, por lo que... solamente nos queda mandarle todo nuestro apoyo y ánimo al dj para que consiga de nuevo perder el peso que necesite.