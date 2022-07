Duro varapalo para Melani Olivares, que este miércoles por la noche compartía su desesperación a través de sus redes sociales después de haber sufrido, en un parking privado de la capital, el robo de su coche. Un vehículo de alta gama que todavía está pagando y cuya sustracción ha denunciado a la Policía sin que ésta le haya dado ninguna solución por el momento.

Además, al robo se han sumado las críticas de numerosos internautas, que no han dudado en cargar contra la actriz por poseer un BMW X3 - un coche valorado en más de 50.000 euros - pese a su ideología de izquierdas y haber hablado en los últimos tiempos de sus problemas económicos. Unos ataques que Melani no entiende y a los que ahora, más tranquila, responde en sus primeras declaraciones tras el mazazo que ha supuesto para ella la sustracción de su vehículo.

- CHANCE: Días complicados por el robo de tu coche

- MELANI: Bueno, ayer y antesdeayer sí, fui a buscar a mi hijo al cole y me dijo 'pareces una princesa' y pensé después de todo el día de mierda voy a recordar con lo que me dice mi hijo. Me han robado el coche, nos pasa a muchos, he hablado ya con todos los del barrio, he denunciado... yo no sabía que había esta red de tráfico de coches, no tenía ni idea. También es verdad que llegue al parking y había un hueco en vez de un coche. Pensé que me había equivocado yo, pero bueno, me lo han robado, como a muchos, no es un drama.

- CH: Quieres recuperarlo

- MELANI: Por favor

- CH: Has recibido la ayuda de muchos amigos

- MELANI: Amigos, seguidores, de instagram, he flipado por el apoyo, las buenas palabras, yo me quedo con eso y que me devuelvan el dinero de mi coche... lo seguía pagando, pero parece que no lo puedo decir. Los actores es que parece que somos ricos

- CH: Te han criticado también

- MELANI: Les mando un besi, la ideología no tiene nada que ver con los robos. Yo tengo una conciencia social, yo creo que los que cobran más tienen que pagar muchas, pero pago todos los impuestos que tengo que pagar, con lo cual podré decir, independientemente de que pague o no los impuestos, que me han robado el coche y que mi coche era un BMW.

- CH: ¿Has denunciado el robo?

- MELANI: Sí, lo primero que hice, no quiero hacer de Agatha Christie y ponerme a investigar

- CH: He leído que habían comprobado tu matricula y que estaba embargado el coche

- MELANI: Pues eso es verdad, está embargado desde hace dos meses porque hubo una movida con Hacienda porque yo no había podido pagar, porque recordemos que los actores en pandemia no hemos trabajado, pero ya está todo pagado. Pero flipo con esto

- CH: Bueno tu ya lo has explicado

- MELANI: Matricula 7014, un BMW x3 negro, un coche de pija, también tenemos estos derechos los de izquierdas. Yo no debo dinero a nadie, a mis amigos todavía, pero yo estoy pagando todo lo que tengo que pagar y todo el mundo está contento, a Hacienda no le debo nada

- CH: Cuando recuperes el coche avísanos

- MELANI: Nos metemos un fiestón. Me lo tomo con sentido del humor porque sino me muero. Muchas gracias por el apoyo que estoy recibiendo

Sus problemas económicos

En el Deluxe comentó que "la situación económica me ha dado miedo durante un tiempo, pero ahora acabo de rodar una película...", comentó.

Sin embargo, la actriz reconoció que aún no ha cobrado parte de su trabajo: "Me deben todavía un dinerito... la mitad". "Cuando la estrenen, que sólo pongan la mitad de la peli", respondió jocoso Jorge Javier, a lo que ella también respondió con humor: "Claro, que me quiten la mitad de la cara", añadió ella.

"A los 49 años te vas a trabajar a la República Dominicana durante un mes entero y no te pagan, ¿cómo te quedas?", le preguntó el presentador. Ella respondió brevemente que el asunto está en manos de sus abogados y añadió: "Me parece alucinante. Si no tienes dinero para hacer una película, pues no la hagas".

Por otro lado, Olivares habló de su faceta como influencer en redes: “Yo tengo los huevos puestos en otras cestas. Ahora estoy haciendo mucha publicidad en Instagram (..) Si las cosas no van bien como actriz, tiro de publi”, afirmó, para después dignificar su trabajo asegurando que también le gusta.