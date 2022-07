María José Campanario y Jesulín de Ubrique están viviendo el que probablemente sea el momento más feliz de su vida. A punto de celebrar su 20º aniversario de boda, la odontóloga y el torero daban este 7 de junio, en torno a las 22.45 de la noche, la bienvenida a su tercer hijo en común, un niño.

Poco a poco, y a pesar de que el misterio continúa rodeando al nuevo miembro del clan de Ambiciones, vamos conociendo más detalles del pequeño. Aunque en un principio se apostaba porque el nombre elegido por sus famosos papás sería Humberto en homenaje a su abuelo paterno - fallecido en agosto de 2020 - todo apunta a que aunque empieza por H, el recién nacido no se llama Humberto sino Hugo, como adelantaba este miércoles el programa 'Ya son las 8'.

Un nombre que la familia no ha confirmado por el momento, aunque es cierto que exceptuando Beatriz Trapote - que horas después del nacimiento acudía cargada de regalos a conocer a su nuevo sobrino - ninguno se ha dejado ver por el hospital y María José y Jesús disfrutan en la intimidad de estos primeros días con su tercer hijo.

Precisamente por la mujer de Víctor Janeiro sabemos que el bebé es "precioso" y gracias a 'Sálvame' nos hemos enterado que el parto fue por cesárea, el pequeño pesó al nacer 3,100 kg y se parece físicamente al hermano mayor del torero, Humberto.

Se espera que de un momento a otro llegue al hospital Julia Janeiro para conocer a su hermanito. El motivo por el que aún no ha viajado hasta Jerez de la Frontera es que se está sacando el carnet de conducir en Madrid, pero este jueves tenía previsto desplazarse a Cádiz con su novio, Tommy Rossi, para coger por fin en brazos al nuevo muñequito de la casa.

Con una vida completamente anónima, también Andrea Janeiro - fruto de la relación de Jesulín con Belén Esteban - va a ir a conocer al pequeño, cuyo nacimiento la ha vuelto "loca de contenta" como explican fuentes cercanas, que insisten que a pesar de que no les veamos juntos públicamente su relación con su padre es buenísima.

Aunque todavía no se sabe si la pareja ha cerrado ya alguna exclusiva con su revista de cabecera para presentar al nuevo miembro de la familia, sí se espera que María José y Jesús posen con su hijo a las puertas del hospital. Al ser cesárea está previsto que el alta se produzca el próximo sábado, aunque según 'Ya es mediodía' la odontóloga se encuentra tan bien que ya ha expresado sus deseos de irse este mismo jueves a su casa.

En cuanto a Jesulín, el de Ubrique está muy feliz con el nacimiento de su cuarto hijo y no se ha separado ni un solo momento de su mujer ni de su bebé desde que llegó al mundo, de ahí que no le hayamos visto entrando ni saliendo del hospital estos días. "Desbordado" por las numerosas felicitaciones y muestras de cariño que ha recibido, el torero no está contestando ni a los mensajes ni a las llamadas, y tan solo ha hablado con su familia más cercana para contarles que el pequeño y María José están fenomenal.

Por último, la reacción de Belén Esteban ante el nacimiento del nuevo hijo de su ex. Aclarando que no se ha pronunciado sobre la noticia porque le molesta que la abordemos cuando va a rehabilitación en camilla, la colaboradora ha asegurado en conversación con 'El programa de Ana Rosa' que "se alegra mucho" de la llegada al mundo del nuevo hermanito de Andrea y no ha dudado en mandar un beso a toda la familia. Pepe del Real revela el consejo de un abogado a María José Campanario en 'El programa de Ana Rosa'. El nuevo hijo del matrimonio se llama Hugo, nació con cesárea y pesa tres kilos y diez gramos. Por el momento, la odontóloga no se ha mostrado ante las cámaras.

El colaborador cuenta que, según sus fuentes, "Jesús estuvo hablando con la revista de cabecera de la pareja para plantearse la posibilidad de hacer una exclusiva". Aún así, el periodista comparte el consejo que el abogado de la familia habría dado al matrimonio: "Que no exhiba al menor después de la experiencia que han tenido con otros de los hijos de la pareja". Además, añade: "Sé que ella quiere posar, no quiere salir y escaparse sin que la veamos, con el niño en brazos sin que se vea demasiado".