Todo el mundo está expectante ante el programa que hay esta noche en Telecinco donde Rocío Carrasco contestará y dará más datos sobre el por qué del distanciamiento familiar que existe en su vida desde hace años con los miembros más cercanos. Si este jueves veíamos a su hija en 'El programa de Ana Rosa' hablando alto y claro lo que piensa de la actitud de su madre y de su marido, Fidel Albiac, esta noche esperamos que la heredera universal despeje todas las incógnitas y conteste a todo lo que se ha dicho estos días.

Hemos hablado con Rocío Flores y se ha mostrado sin miedo a lo que pueda contar su madre: "No, yo no tengo miedo ninguno a nada. Que diga lo que quiera". Además, ha ironizado ante los que apuntan que tiene memoria selectiva y que está ciega por el discurso repetido de su padre: "¿Opinión selectiva yo? Madre mía, increíble o sea que los 25 años que tengo no sirven para nada, ¿no?".

La joven no nos ha querido aclarar si hablará finalmente de sus vivencias: "No lo sé, no tengo ni idea. No sé, pero me ha sorprendido lo que me has dicho de que me han llamado ciega y sorda". Toda una incógnita el saber si la joven hablará en algún momento de lo que vivió con su madre y de todas esas cosas a las que ha hecho referencia a lo largo de su trayectoria televisiva.

Rocío Flores ha estado comiendo con Gloria Camila y a la salida del restaurante, ambas se han fundido en un abrazo muy tierno, demostrando la buena relación que tienen: "Eso es de siempre, no es nada nuevo". En cuanto a las informaciones que han vertido en medios diciendo que Fidel no tiene nada que ver en las declaraciones de Rocío Carrasco, la joven se ríe y asegura que: "Desde luego, a estas alturas solo me queda reírme". Cuando la hemos preguntado si le gustaría que su madre la contestase esta noche, responde: "Me gustaría tantas cosas".

Al contrario de su sobrina, Gloria Camila ha preferido no hacer ningún tipo de declaración sobre la polémica que ha generado el programa en el que está participando su hermana. Metida en su vehículo, la hija de Ortega Cano no ha bajado la ventanilla, pero sí que ha querido saludar a la prensa.

Sin medias tintas. Más clara que nunca tras varias semanas alejada del plató de 'El programa de Ana Rosa' por la operación de reconstrucción de pecho a la que se ha sometido, Rocío Flores ha reaparecido públicamente y, sin dudarlo, se ha posicionado con Gloria Camila, ha salido en defensa de su padre, Antonio David Flores, y ha cargado tintas contra Fidel Albiac, dejando entrever que "manipula" a su madre y confesando que si todavía no ha contado sus vivencias es por respeto a Rocío Carrasco y porque le da "vergüenza ajena" que el mundo sepa lo que ha vivido, señalando directamente al sevillano.

Además de confirmar que le "consta" que el marido de su madre llamaba "los inmigrantes" a Gloria Camila y a José Fernando, pero sin querer desvelar quién se lo contó, Rocío ha hablado claro, asegurando que "suscribe" todas las palabras de Gloria sobre Fidel Albiac y añadiendo "más". "Yo eso no lo he vivido porque no lo hubiera permitido pero sé que sucedió. Resulta que todo lo que se dice de Rocío Carrasco o de Fidel Albiac se lo han inventado los Mohedano o los Flores, pero Antonio David Flores no estaba en Houston. Y me constan otras muchas cosas y de más partes que no es Antonio Rossi, que no es la unica persona que lo escuchó", ha asegurado. Eso sí, no cree que el sevillano llamase así a sus tíos delante de su madre "porque no creo que lo hubiese permitido. Solo faltaba".

Confirmando que ha visto 'Montealto: regreso a la casa', la nieta de Rocío Jurado ha confesado que con el especial ha visto pasar su vida y su infancia ante sus ojos y le ha producido mucha tristeza por "tener que enterarme de ciertas cosas de mi familia a través de una pantalla". "Pienso en mi abuela, pero pienso más en mi abuelo últimamente. Si estuviese vivo madre mía..." ha reconocido, sin explicar el por qué tiene tan presente a Pedro Carrasco en estos momentos.

Sin pestañear, Rocío ha visto diferentes fragmentos de 'Montealto' y diferentes declaraciones de su madre - tanto cuando se dirigió a Antonio David como "el ser", afirmando que es quien maneja a toda la familia, como cuando tachó de "temerarias" y "equivocadas" las declaraciones de Gloria Camila sobre Fidel Albiac, afirmando que le contestaría el viernes - y, más directa que nunca, ha dado la réplica a su progenitora.

Segura de que Rocío Carrasco no contestaría a Gloria hasta tener tiempo de prepararlo y consultar con su marido la respuesta - "es incapaz de sentarse y dar unas declaraciones como estoy haciendo ahora mismo* más que reflexionar es que alguien le diga lo que tiene que decir" ha apuntado - la colaboradora ha salido en defensa de su padre cargando contra Fidel: "Mi padre es 'un ser' y Fidel Albiac del Pino es un ser de luz. Y lo que menos tiene es luz. Aquí maestro solo hay uno y se llama José Ortega Cano y es torero y no hay más".