La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha admitido en su último informe la existencia de tres nuevos efectos secundarios de las vacunas contra el coronavirus. Estos efectos adversos vienen así a sumarse a los ya conocidos, entre los que destacan la fiebre, el cansancio o el dolor de cabeza como los más comunes, y la parestesia, la mielitis o la aparición de ganglios como algunos de los más extraños, aunque también muy frecuentes entre quienes reciben la tercera dosis de la vacuna, ya sea con Pfizer o con Moderna.

En qué consiste cada efecto secundario

El eritema multiforme consiste en lesiones cutáneas de forma redondeada que pueden aparecer en la piel o incluso en las mucosas, mientras que la glomerulonefritis es una inflamación de los filtros de los riñones y el síndrome nefrótico es un trastorno renal que provoca que los riñones eliminen muchas proteínas al filtrar los desechos.

Ya son muchas las comunidades que ha tratado de frenar esta ola con restricciones a la hostelería y la obligatoriedad del uso del pasaporte covid para acceder a determinados recintos. No obstante, hay normas comunes que son vigentes en todo el territorio español, como el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público. Sin embargo, no todos cumplen las restricciones en la misma medida. Raquel Bollo ha sido pillada en el AVE sin la mascarilla. Como si con ella no fuera el tema, la tertuliana iba dormida en uno de los vagones sin tapar su boca ni su nariz.

"Iba en el AVE de las seis de la tarde Madrid- Sevilla. Veo que está justo en el asiento de atrás mío y que iba sin mascarilla. Todo el trayecto, como si con ella no fuera el tema con la que esta cayendo. Soy enfermera y trabajo en una planta con covid. Me parece increíble que haya gente que no sepa respetar a los demás", cuenta un testigo. "Pasó una azafata y se lo dijo. Pusieron el mensaje por megafonía, se la debió de poner, pero cuando volví la tenía bajada en la barbilla. Yo he tenido todo el cuidado del mundo para estar con mi familia, no me vengo sin mi PCR y ahora voy en un tren en el que ella va cómo le da la gana, porque quiere, pues hija, no me parece bien la verdad", asegura en Sálvame.