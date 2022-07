Este viernes fue, probablemente, uno de los días más especiales en la carrera periodística de Patricia Pardo, ya que la presentadora ha recibido el prestigioso galardón 'Antena de Plata 2022' - otorgado por la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid - por su labor al frente de 'El programa de Ana Rosa'.

Un acto que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares y al que Patricia asistió acompañada por sus padres, Manuel y Finuca, y su hermana Tamara. Radiante, la presentadora acaparó todas las miradas con un total look metalizado con falda tubo, sandalias de plataforma y blusa en diferentes tonos de plateado, y a pesar de no contar con la presencia de Christian Gálvez en un día tan importante, sí tuvo unas palabras para su pareja a la hora de recoger su premio, probablemente el más importante de su carrera hasta el momento.

Y reconocimiento que quiso dedicar, en primer lugar, a su 'jefa' y referente, Ana Rosa Quintana: "Muchísimas gracias, de verdad, no sabéis lo emocionada que estoy y la ilusión que me hace estará aquí. Deciros que es un momento agridulce en lo laboral porque como estabais explicando, no es sustituir, porque ella es insustituible, pero sí guardarle el sitio a una mujer que yo creo que es la mejor en televisión".

"Siempre digo que es como ir a una fiesta de cumpleaños en la que todo está perfecto: hay luces, hay música, hay fiesta, pero falta la cumpleañera. Y a nosotros nos falta ella. Ella no es consciente de la lección de periodismo y de vida que me ha dado durante los doce años que llevo a su lado. Esta Antena, en parte, también es para ella, para todo el equipo y para mi familia de Ana Rosa" ha añadido, muy emocionada.

Pero además de estas palabras hacia Ana Rosa, Patricia también tuvo un guiño para Christian Gálvez, al que evitó nombrar directamente pero a quien no olvidó en un momento tan especial: "Por supuesto, a las personas que forman parte de mi vida desde hace poquito, que son luz, son camino y que saben quiénes son".

Muy emocionada al destacar la importancia de las cinco mujeres de su vida - su madre, su abuela Aurora, su hermana Tamara y sus hijas Aurora y Sofía - Patricia ha confesado con humildad que no sabe por qué le han dado este premio tan especial, aunque cree que el hecho de "ser políticamente incorrecta, salirme de lo típico, y mi vehemencia a lo mejor le gusta a la gente".

"Estoy acostumbrada a recibir críticas todos los días. Yo sé que hay personas que le gusta ,que le apasiona que yo tenga tanto carácter, y gente que a la que no le gusta tanto. Pero es que no puedo cambiar porque yo soy así. Como buena gallega no finjo lo más mínimo y se me nota mucho y no soy capaz de mantener la mesura" apunta con una sonrisa, revelando que esa "pasión" por su trabajo es lo que la ha convertido en una de las presentadoras del momento.

Siempre con Ana Rosa presente - "esto es mérito de ella" afirma - Patricia reconoce que la echa "mucho de menos": "Yo solo pienso todos los días en el momento en el que vuelva a estar a su lado y creo que va a ser muy pronto". "Ella es una mujer enérgica, es muy valiente y está deseando volver. Yo confío en que vuelva en septiembre y le estamos esperando con los brazos abiertos" confiesa.

Volcada en su trabajo en 'Ana Rosa', Patricia divide su tiempo entre la televisión y sus hijas, a las que define como "mi vida, mi pilar, mi motor y mi motivación". "Estoy orgullosa de mi trabajo y sé que ellas, en su día, entenderán por qué mamá se va en mitad de la noche. Me levanto a las cuatro de la mañana, una niña de seis años no entiende porque su madre madruga tanto o no está todas las tardes con ella. Poco a poco yo creo que lo van a ir entendiendo porque todo es para ellas" explica.

Sobre Christian Gálvez, discreción absoluta, aunque sí asegura que espera que le haya gustado su preciosa dedicatoria y el dirigirse a él como su "luz" y su "camino" y asintiendo con un gesto cuando le preguntamos si está enamorada deja claro que su relación es "algo de lo que yo no hablo". "No me vas a sacar nada" asegura, sin ocultar lo feliz que está con el presentador.

Contando los días para el verano y para vivir sus primeras vacaciones con su chico, Patricia confía en que los paparazzi que siguen cada uno de sus pasos "me dejéis un poco tranquila". "Os respeto y os quiero mucho, pero ya no, toca descansar" afirma, confesando que le gusta "cero" verse en las revistas con Christian.