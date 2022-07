Kiko Matamoros y Lydia Lozano se han vuelto a ver las caras esta tarde en 'Sálvame Diario' y hemos podido saber un poquito más de lo que sucedía entre los dos colaboradores. Al parecer, la veterana periodista había filtrado información que Marta López le había dado sobre su pareja y esto es lo que provocaba el enfado de su compañeros... pero nada más lejos de realidad.

Marta López le desveló algunos detalles de su vida personal a Lydia Lozano, sí, pero esta no lo filtró públicamente. Sí que lo habló con algunos colaboradores, a los que se supone que también le había llegado la información por la propia novia de Matamoros.

Kiko, antes de que Lydia dijera nada, comentaba un hecho que nadie entendía en plató. Hace unos días el colaborador cenó con su hija Laura Matamoros y Marta López. Hasta ahí todo correcto, unas palabras que no entendíamos hasta que el exconcursante de 'Supervivientes 2022' decía lo siguiente: "Lo voy a decir, mi hija Ana no quiere que Laura se lleve bien con Marta".

De esta manera, lo que parece es que Anita Matamoros no querría que su hermana Laura tuviera buena relación con su novia: "A Ana le molesta muchísimo mi relación con Marta, Laura no quiere que su hermana se sienta molesta y no hace pública su relación con mi pareja". Algo que podríamos imaginar, pero que hasta ahora no se ha llegado a verbalizar en los platós.

Pero no se quedaba ahí, porque Kiko también ha desvelado que Marta ha pensado y dicho que sus hijos podían haberle defendido mejor cuando estaba concursando: "Llega un momento que Marta entiende que mis hijos podrían haber tomado más partido por mí".

Cabe destacar que entre Kiko Matamoros y Lydia había dos problemas: unos audios, de los que todavía no sabemos nada, y estas confesiones que ha hecho el colaborador que supuestamente habría hecho la compañero entre la gente del programa.