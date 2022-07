¿Estás cansado de las películas de terror con tramas y sustos previsibles? Si la respuesta es sí, te recomendamos 3 películas que encontrarás en la plataforma de Amazon Prime que no solo conseguirán producirte esa sensación de incomodidad y miedo, sino que además te dejarán pensativo durante unas horas. Este género, conocido como `terror psicológico´, crea una atmósfera tensa que, junto a la personalidad de sus personajes, consiguen sumergir al espectador en un mar de sensaciones y despertar el horror en ellos.

Entre estas películas podemos encontrar algunas ya muy conocidas en el mundo del cine, como `Cisne Negro´, `El maquinista´, `Funny games´ o `Memento´, todas ellas aplaudidas por el público en su momento de esplendor. Ari Aster, director de `Hereditary´, nos cuenta lo siguiente: "La belleza del género de terror es que puedes introducir historias más duras. El género viene con ciertas exigencias, pero necesitas, sobre todo, encontrar la catarsis en cualquier historia que estés contando. Lo que puede ser visto como un elemento desalentador para el público en un género, de repente se convierte en una virtud en otro”. Es por ello que, como hemos dicho anteriormente, el `terror psicológico´ no solo busca "screamers" puntuales, sino que además pretende que el espectador acompañe a los protagonistas en su viaje personal y que, además, experimente junto a ellos todas las sensaciones que nacen de su interior.

Para seguir con la línea del Ari Aster, una de las películas que no puedes perderte es su última genialidad, ´Midsommar´. La película nos cuenta la historia de unos amigos que deciden asistir a un festival de verano en una aldea de Suecia y que, poco a poco, este se va haciendo cada vez más extraño. Las opiniones que han surgido son diversas, pero algo que no podemos ignorar es cómo el director juega con la fotografía luminosa y floral en contraposición con la cruda historia de un culto humano. Como resultado, tenemos una obra perturbadora que no te dejará moverte ni un segundo de donde estés sentando.

La segunda película que no podemos dejar fuera de esta recomendación es `Mother!´, del director Darren Aronofsky, creador de `Cisne Negro´. En este caso, Aronosfky nos muestra a una mujer que ve cómo su marido empezará a actuar de forma extraña tras un bloque creativo. Además de que la cinta es una creación exquisita con imágenes espectaculares, tenemos a dos grandes actores: Javier Bardem y Jennifer Lawrence.

Por último tenemos ´Déjame salir´, un film de Jordan Peele, que nos cuenta la estancia de un joven afroamericano en la casa de su novia blanca. La relación se hará cada vez más incómoda entre ellos y entre la familia de esta. Este juego mental te dejará asombrado.

Estas 3 películas conseguirán algo que el terror a secas no logrará producirte: admiración, incertidumbre, mil emociones, angustia y, sobre todo, el pánico que tanto buscas es una cinta de miedo. Prepárate para el maratón.