La audiencia de "Sálvame" ha hablado. Y lo ha hecho para pedir el despido fulminante de un colaborador del programa. "La mayoría de la audiencia no lo soporta", sentencian.

El colaborador en cuestión no es otro que Rafa Mora. Y el motivo de este enfado han sido los últimos rifirrafes que ha tenido en el plató de Telecinco. Esta vez, el asunto gira entorno a Kiko Matamoros, recientemente expulsado del programa Supervivientes. "Rafa Mora, lo tuyo con Matamoros se llama hacer la pelota, expresión que proviene de la prostitución callejera cuando se llamaba pelota a las prostitutas que se acercaban a los clientes y mediante adulaciones trataban de conseguir su favor", dice una usuaria de Twitter tras las declaraciones de la tertuliana Carmen Alcayde: "Rafa admite que tienes dos seguidores, que no gustas y que en la ruta de la sandía te van a dar para el pelo".

Su nombre se ha hecho tendencias en la red social, y la mayoría de los comentarios son negativos. Parece que el tertuliano no causa demasiada simpatía entre los seguidores del reality televisivo de Mediaset.

Hoy, Matamoros ha reaparecido en Sálvame, y cada vez que se mencionaba su nombre, el valenciano saltaba para defenderle, hecho qu eno ha hehco gracia, tanto a su scompañeros, como a la audiciencia.

"Tener que aguantar a Rafa Mora de lunes a viernes a dejado de tener gracia", dice una usuaria de Twitter. "Odio que especialmente hombres nos hagan sentir mal (Rafa Mora) hasta el punto que Carmen diga 'a mí no me queda nunca nada bien'. Pues no querida, todas tenemos cosas buenas! Y hay cosas que te favorecen mucho", dice otra.

Los malos comentarios se cuentan por centenares, pidiendo el despido fulminante del tertuliano, llegando incluso a solicitárselo al mismísimo Gobierno de España. "El mensaje tan peligroso, machista y carcamal da Rafa Mora diciendo que Anabel destroza la vida de su ex marido Omar por divorciarse. Tolerancia 0. Basta ya de destrozar públicamente a una mujer como Anabel x divorciarse. Irene Montero, tienes que terminar con esto", dice un usuario de la red social del pájaro azul.