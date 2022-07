Rocío Flores no pudo contener las lágrimas en su último viaje en tren. Así lo ha confirmado ella misma en sus redes sociales, tras haber recorrido la distancia que separa Málaga de Madrid. "Se me han saltado las lágrimas", ha reconocido.

La anécdota ha sido dada a conocer por la propia Rocío Flores a través de su cuenta oficial de Instagram. "Llevo todo el viaje en una mesa de cuatro frente a un matrimonio de personas mayores. El señor me ha reconocido por el peinado y me dice: 'Ayer te vimos'. La señora, súper agradable, dice: 'Hija, que te ha reconocido'", comenzó explicado la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco.

La historia sigue: "Fijaros los valores que tienen y cómo son que, aparte de tener una conversación súper amable conmigo preocupándose de cómo estaba yo, que si volvía a casa, el hombre ha ido a la cafetería y me ha preguntado que si quería algo".

Aún hubo más, según el relato de la propia Rocío Flores. "Llevo muchas horas de trenes pero jamás me había encontrado con un matrimonio con tanta complicidad y tanto amor que se les nota. Os juro que se me saltan las lágrimas. Llevo todo el viaje mirándolos cómo están pendientes el uno del otro y cómo se miran (qiuzás esto debería de ser lo normal, pero no lo veo a menudo)", ha descrito, antes de concluir: "Gente buena por el mundo que se paran realmente a hablar contigo y a preocuparse sobre ti, a darte consejos y me encogió el corazón. Querido matrimonio, me habéis alegrado el lunes. Veros me ha llegado al corazón".

Rocío Flores viajó en tren tras haber participado en el último debate de "Supervivientes".