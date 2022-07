Marta López ha viajado hasta Honduras para sorprender a Kiko Matamoros y darle fuerzas para seguir a tope en 'Supervivientes'; y aunque se especuló con que la modelo anunciaría en su visita que está embarazada, nada de sabe del presunto embarazo por el momento (una noticia que la novia del colaborador tampoco ha desmentido, por otra parte)

Una visita la de Marta que el concursante no se esperaba para nada, ya que minutos antes de la sorpresa de su chica, Matamoros era víctima de una pequeña 'broma' por parte de la organización que no le hacía ni pizca de gracia. Elegido por sus compañeros como el más gruñón de su grupo, era trasladado a un lugar inhóspito en el que debería pasar varias horas para demostrar sus dotes de 'Supervivientes'. Visiblemente enfadado por esta 'penitencia', el colaborador era sorprendido por la modelo - escondida detrás de una palmera - dejándolo literalmente sin palabras.

"¡Ay!" exclamaba Kiko - tan alucinado como emocionado - al ver a Marta, antes de fundirse en un interminable abrazo en el que ninguno era capaz de contener las lágrimas mientras se decían "te amo" el uno al otro, protagonizando una escena digna de la mejor película romántica. "Muchísimas gracias. Ha sido el mejor regalo de mi vida" confesaba el concursante, incapaz de separarse de su novia.

Tanto amor se respiraba en el ambiente que Ion Aramendi le preguntaba a la pareja si les gustaría que sonaran "cocos de boda"; "Me encantaría que sonaran cocos de boda, desde que estoy aquí sueño con casarme con Marta y no quería decírselo públicamente, pero lo hemos hablado y se lo tengo que pedir formalmente. Por eso no quiero decírselo en publico, pero es en lo único que pienso desde que estoy aquí", revelaba Kiko, mirando embelesado a su novia.

Son muchas las voces que consideran ese encuentro como "frío". En Ya son las ocho, una psicóloga ha analizado como fue el reencuentro. "Da la sensación de que estaban contenidos. A lo mejor han pasado un buen momento hace poco, o no están en el mejor momento de la relación, pero se han dado cuenta en la distancia de que son el uno para el otro y se quieren de verdad", asegura la experta.

Pero esta no es a única polémica a la que se enfrenta la pareja del colaborador del Sálvame. Makoke lo prometió y ha cumplido su promesa. La colaboradora de 'Viva la vida' había asegurado en más de una ocasión que Marta López, la novia de su exmarido, estaba obsesionada con ella y que había llegado incluso al punto de escribir a amigos en común para descubrir detalles sobre su vida privada.

Ahora Makoke demuestra sus palabras entregando a la dirección del programa unos pantallazos que han sorprendido a todos. Las imágenes corresponden a una conversación de Marta López con un conocido en común de ambas: "Estos mensajes me los mandó una persona a quien yo sigo en redes para que viera que Marta iba preguntando por mí".

En los mensajes, Marta López pregunta a este chico si mantiene una relación con Makoke y le pide información privada sobre la exmujer de su marido: "Está obsesionada conmigo, ha buscado a quién sigo para escribirle y preguntarle si estoy con él, si yo voy a un restaurante al día siguiente está ella allí...".