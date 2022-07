"Inocentes" es una de las series turcas del momento. La producción otomana se ha ganado a la audiencia. Tanto, que Antena 3 la emite dos días consecutivos: los lunes y lo martes. Ahora, se ha filtrado cuándo acabará.

En total, "Inocentes" cuenta con 71 capítulos. Ni uno más ni uno menos. Por el momento, Antena 3 ya ha emitido 60. Previsiblemente esta semana se pasarán dos más, por lo que llevarían 62. Entonces quedarían solo nueve por ver. Haciendo las cuentas de la abuela, acabaría el 27 de junio.

El origen

La trama está basada en una novela 'The inside of the Medallion' publicada en 2004 por la psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu, que anteriormente ya se había inspirado en algunos de los casos de sus consulta para más obras literarias. Algunas, incluso, saltando también a la pantalla como 'Mi hogar, mi destino'.

La historia

Una complicada historia de amor es el centro de la trama de 'Inocentes'. Los protagonistas son Han, un joven hombre de negocios que ha regresado desde EEUU a su país natal para volcarse en el cuidado de su familia, e Inci, una chica marcada por la sobreprotección que ejercen sobre ella su hermano y su abuelo. Mientras que él se ocupa de su padre enfermo y de sus hermanas, con trastornos obsesivo-compulsivo por culpa de una infancia traumática, la joven tiene un novio alcohólico. Un accidente hará que sus caminos se crucen y surja la chispa, pero nada será fácil entre ellos.

El reparto

El personaje de Han está intepretado por Birkan Sokullu, un actor conocido en Turquía por su trayectoria televisiva de más de una década. En una de sus series más conocidas, 'Immortals', coincide con otras de las estrellas de las telenovelas turcas, Kerem Bürsin ('Love is in the air'). Farah Zeynep Abdullah da vida a Inci. Ezgi Mola, Merve Dizdar y Gizem Katmer interpretan a Safiye, Gülben y Neriman, las hermanas de Han, mientras que Metin Coskun encarna el papel de Hikmet, su padre.

Atilla Sendil da vida Memduh, el abuelo de Inci y de su hermano Ege, intepretado por Emir Özden. Alper Saldiran es Uygar, el novio alcohólico de la protagonista. Esra Rusan es Esra, la mejor amiga de Inci, y Ugur Uzunel, Esat, el colega de Han.