Alejandra Rubio ha acudido en la tarde de este domingo al programa de 'Viva la vida' y ha respondido a todas las especulaciones que ha habido a lo largo de esta semana y sobre todo, ha explicado cómo se encuentra la relación con su tía, Carmen Borrego, después de hacer unas declaraciones que le molestaron.

"Yo estoy bien, un poco sorprendida, creo que no dije nada importante para todo lo que se ha liado" le decía a Emma García nada más comenzar el programa y añadía que las declaraciones que hizo siguen siendo: "Mi opinión, pero no dije nada malo, nada que le pudiera hacer daño a nadie, dije lo que pensaba, no fue nada escandaloso".

En cuanto a lo que afirmó de que Rocío Carrasco si iría a su boda, Alejandra ha explicado que lo dijo delante de ella en la ceremonia, pero no se acuerda: "El tema de Rocío a mí me llega estando allí en la boda, cuando os atiendo, me salió natural, pero no sabía cuál era el problema" y asegura que la hija de la Jurado no ha acudido porque: "Yo creo que no tiene ninguna relación con José, pero creo que por ella, por mi abuela sí que hubiese ido".

"Al final Emma a lo largo de esta semana se ha hablado mucho y me han dado la razón poco a poco" ha explicado Alejandra y ha contestado a su tía cuando le llamó 'infantil': "Yo infantil no soy, hay veces que soy muy brusca hablando y digo lo que pienso, muchas veces me tendría que callar, pero infantil no es la palabra". La joven se mostraba rotunda y le garantizaba a la presentadora que: "No me arrepiento de nada de lo que he dicho".

Alejandra nos ha asegurado que le mando un mensaje a su tía y ya han solucionado sus diferencias: "Le escribí y he decidido no darle más juego, por mi parte no va a haber otra guerra entre las dos... no sé si lo ha entendido, pero no voy a hablar más del tema con ella porque me parece absurdo".

La joven ha querido contestar a lo que Kiko Hernández dijo de ella en el plató de 'Sálvame' y ha confesado que al final, ha vuelto a arremeter contra ella tal y como esperaba: "Kiko dice muchas cosas y se le olvidan el mismo día... quiero preguntarle qué barbaridades he dicho yo de mi familia. Este señor no es nada en mi vida, dije que se ponía rojo y se pone rojo, a mí no me molesta".