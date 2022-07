Rafael Amargo está encantado con tener en su obra de teatro 'Yerma' a Alejandro Reyes y a Carla Vigo, dos rostros conocidos que han apostado por evolucionar en su carrera de interpretación y que se encuentran ahora inmersos de lleno en esta función.

Hablamos con Rafael Amargo y nos cuenta la perspectiva de Alejandro Reyes sobre si Pepe Navarro es su padre: "ahora, cuando ha querido hablar. Pero ha hablado con mucha educación, ni culpando a nadie ni hablando a nadie". Según el bailaor, el hijo de Ivonne Reyes quiere alejarse de su fama y hacerse un hueco en el mundo por méritos propios: "él quiere trabajar, quiere arreglar estas cosas donde tengan que arreglarse, pero no en este corrillo social, porque sus padres son conocidos".

El artista conoce a Ivonne Reyes y reconoce que es todo un referente: "yo a Ivonne la quiero muchísimo, no se nos puede olvidar que es un referente en España. Ha hecho muchísimas cosas y todos crecemos".

Rafael Amargo también nos ha querido hablar de Ivonne Armant, nieta de Plácido Domingo, y la describe como una mujer ejemplar: "yo mismo, cuando vemos a personas las encasillamos y es increíble la educación que tiene, la primera que llega. Una mujer ejemplar".

El bailaor asegura que le encantaría ser el padre de Alejandro Reyes por lo buen chico que es: "yo quiero ser el padre de Alejandro, me encantaría. Alejandro es el hombre de verdad, comprometido, educado, caballero, buena persona". Rafael Amargo habla de Carla Vigo también y nos describe lo difícil que es su papel en la obra de teatro: "ya la habéis visto en el ensayo. Es lo primero que hace en texto en teatro y es un Lorca, es muy difícil".

Rafael Amargo habla de su detención y acusación por tráfico de drogas y asegura que está preparando su defensa: "ellos siguen diciendo cosas y yo estoy preparando mi defensa" y comenta que la policía no está haciendo las cosas bien: "que te den un sumario en formato word, que cada uno pone lo que quiere con cuatro formatos distintos. Cuando hay un registro en una casa el día 2 de diciembre y entran el 1, ahí está todo mal".

El artista nos confiesa que él consume drogas, pero que lo que se encontró la policía en su casa era una cantidad demasiado pequeña para incriminarle: "encuentran algo de alguien que se ha podido olvidar allí o mío, que yo consumo, pero es 0,004 es una bolsa con una gota de polvo". Hasta ahora ha decidido estar callado, aunque nota la presión de ser juzgado por la gente: "yo tengo que estar donde estoy: callado. Es muy duro verte señalado cuando están contra tu honor y tu carrera. La gente no tiene pudor". Lamenta la película que perdió por su detención el pasado diciembre: "¿la película que perdí en Hollywood quién me la paga?".

Rafael está dispuesto a reclamar daños, pero no ahora, sino cuando gobierne el partido popular: "esperaré a que gane el PP". El bailaor bromea diciendo que le gusta ver a la prensa en el teatro y no en los juzgados: "qué bien veros en un sitio que no es en la puerta de un juzgado".