Coincidiendo con su décimo aniversario en el mundo de la música, Kiko Rivera iba a ofrecer un concierto este sábado, 21 de mayo, en la Sala Copérnico de Madrid. Sin embargo, hace unos días el hijo de Isabel Pantoja anunciaba su cancelación a través de sus redes sociales. ¿El motivo? Unas pruebas médicas que llevaba esperando bastante tiempo, previas a una nueva operación de la que nada ha explicado por el momento. "La salud es lo más importante" afirmaba apenado, asegurando que su actuación no estaba suspendida sino aplazada y que pronto conoceríamos la nueva fecha.

Sin embargo, muchos desconfían de esta excusa - ya que ante un compromiso profesional son numerosos los artistas que cambian sus citas médicas - y apuntan a que el verdadero motivo de la cancelación es la escasa venta de entradas para un concierto que apenas había creado expectación entre los seguidores de Kiko en la capital.

Una información que Irene Rosales prefiere no confirmar ni desmentir, dejando en el aire con una sonrisa si es este el motivo por el que su marido ha suspendido su actuación: "No quiero decir nada". ¿Quién calla otorga?

No lo sabemos, pero sí es cierto que la sevillana ha estado de lo más habladora últimamente y no ha dudado en salir a defender a su marido tras las declaraciones de Isa Pantoja asegurando que no va a perdonar a su hermano porque "vive de hablar mal de las mujeres": "No voy a entrar en nada, pero lo único de lo que estoy muy segura es de que mi marido no vive de hablar mal de las mujeres. Hay muchas más mujeres que se han sentado en un plató a hablar mal de mi marido que mi marido a hablar mal de una mujer" señalaba mostrando una vez más su apoyo incondicional a Kiko.

Un apoyo que ahora brilla por su ausencia, ya que completamente muda Irene evita responder a los que dicen que el Dj está mal de salud y a los que critican el descuidado look - lleno de lamparones - de Kiko en su última aparición en el 'Deluxe', que muchos achacan a su complicado estado físico y anímico por su nula relación con gran parte de su familia.