El último estreno con todos los galones de la Fábrica de la Tele impulsado por Telecinco no ha gustado a parte de la audiencia. Hace sólo unos días se anunció el estreno de "Sálvame lemon tea", un cambio en el formato de la cadena, que pretende levantar la audiencia de "Sálvame" con el impulso de María Patiño y Terelu Campos. Si bien, puede que no se salgan con la suya, ya que un grupo de internautas está promoviendo un "apagón" contra el programa. La primera decisión de Telecinco ha sido cancelar "Sálvame limón". Ahora, su lugar lo ocupará "Sálvame lemon tea", una nueva apuesta que será presentada por María Patiño y Terelu Campos, por lo que prescinden de Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera o Paz Padilla para este inicio del programa.

El estreno hoy de este formato no ha gustado mucho. "Esto ya es demasiado, no me gusta", decía una internauta. "No os voy a ver", añadía otro.

La idea, tal y como revela la propia cadena, es que las presentadores analicen la actualidad del corazón desde su punto de vista más personal. "Sus estilos diferentes, a veces hasta contrapuestos, pero cada tarde las presentadoras se reunirán a la hora del té en el plató para compartir sus puntos de vista y darnos las claves de los temas del corazón más candentes", destacan en Telecinco.

Ahora, algunos seguidores del programa se han decidido a promover un gran "apagón" contra el nuevo formato. "Si hubiese vergüenza, que no la hay, habría un apagón", "boicot", han alentado algunos a través de las redes sociales.

"Sálvame" lleva diez años en antena. Desde entonces ha marcado un antes y un después en la televisión de España. Se trata de un formato fresco y muy dinámico, que emplea continuos ganchos para amarrar a la audiencia. El programa se define a sí mismo como "telerrealidad".

La guerra entre los fans de Antonio David Flores y los defensores de "Sálvame" ha acabado con un importante trasvase de público a "Tierra amarga". Si bien, el éxito de la telenovela turca no se debe exclusivamente a eso. Antena 3 supo apostar por una producción muy cuidada, que contaba con la garantía de haber cosechado buenas cuotas de pantalla en el país otomano. Además, su puesta en la parrilla ha coincidido con un gran auge de las series turcas en España.

De hecho, cada vez son más los canales españoles que apuestan por este tipo de producciones en su parrilla. "Erkenci kus", "Mi hija" o "Infiel" son otros de los títulos procedentes de Turquía que han triunfado ya en España.