María Patiño es uno de los rostros conocidos de Mediaset que más vemos en pantalla y es que entre su trabajo como colaboradora en 'Sálvame Diario' entre semana y como presentadora el fin de semana en 'Socialité' y 'Sábado Deluxe' lo cierto es que es poco el tiempo que tiene para dedicárselo a su familia y seres queridos, pero ella lo saca.

Pese a analizar la vida privada de los demás, la presentadora se muestra muy celosa de compartir su vida en pareja, tal y cómo se ha visto en Socialité.

Uno de sus últimos tuits ha incendiado las redes y se ha llenado de cientos de comentarios criticándola, algo a lo que la polémica presentadora está acostumbrada en las redes sociales. "Jamás trabajaría en una cadena en la q no creo !!!", ha escrito mencionando a Pasapalabra, programa que arrasa con sus datos de audiencia y es líder indiscutible de su franja horaria. "Qué triste", "No, María no, en las otras cadenas no te creen, ni te quieren. Mira la hemeroteca y lo entenderás. Te ayudo: Eres de lo más incongruente q ha pasado por TV". "Dudo que te llamen para otra cadena.", han escrito varios usuarios.

María Patiño ha sorprendido a los espectadores de Telecinco con un mensaje desde 'Socialité'. La presentadora ha querido hacer su propio discurso navideño dedicado a ls espectadores en el que ha resumido lo ocurrido estos doce meses, con ataques a Antonio David y Kiko Rivera y un alegato a favor de Rocío Carrasco.

En un trono con varias fotos a su alrededor y un árbol de fondo simulando al discurso de Nochebuena del Rey de España, la presentadora ha arrancado un emotivo alegato a sus espectadores: "Socialiteros, quiero transmitiros mi afecto y mis mejor deseos. Ha sido un año difícil para el oficio. No solo porque José Antonio Avilés esté todavía en televisión, sino porque está pasando lo que nunca habíamos pensado que podría ocurrir".

María Patiño ha querido resumir lo que ha sucedido en la prensa del corazón en este año a través de sus palabras: "La soberanía de Cantora está en alerta. El independentista Kiko Rivera ha creado una brecha en el Pantojismo. El régimen totalitario de Antonio David ha muerto. La incursión del Partido Carrasquista nos ha motivado para luchar por una nueva democracia en la que la verdad tenga el lugar que merece".

La periodista y colaboradora de 'Sálvame' ha deseado unas felices fiestas a sus seguidores: "El 2021 nos ha obligado a reescribir las bases de nuestra prensa, pero hay algo que no ha cambiado: yo misma, que pretendo seguir ocupando este trono para servir a los 'socialiteros' con mi total entrega y compromiso. La salud de mi reinado es incuestionable", ha matizado antes de finalizar el vídeo que no ha tardado en arrasar.