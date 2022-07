Continúan las salidas y los dramas en Mediaset. Después de los drásticos cambios en Sálvame para reflotar la audiencia y del movimiento de colaboradores entre programas, la cadena ha despedido de manera fulminante a uno de los rostros más conocidos y polémicos de Viva la vida.

Se trata de Diego Arrabal. Ha sido el propio paparazzi el que lo ha comunicado a través de sus redes sociales. "Hace casi un año, escribí unas palabras para comunicaros que abandonaba el programa @vivalavidatele5 que me había dado la oportunidad de estar trabajando más de cuatro años. Hoy después de cinco años, quiero comunicaros que llegó el momento. Esta vez sí. No es una despedida voluntaria, no puedo decir me voy porque estoy cansado, que me voy porque hay momentos de tensión, no. Esta vez no quieren que esté. Yo respeto como profesional que soy las decisiones de los directivos de la cadena (son los que saben) aunque no las comparta. Desde aquí, quiero pedir perdón a todos mis compañeros colaboradores, directores, productores, invitados del programa que alguna vez por mis preguntas, mis maneras (que algunas veces no han sido las más correctas) se hayan sentido mal, lo repito, os pido perdón. Dicho esto, gracias a la productora @cuarzotv a la cadena @mediasetcom y a todos los que me habéis aguantado un fin de semana tras otro, desearos lo mejor del mundo", escribía.

Un mensaje que ha conmocionado a sus seguidores y que ha convertido al excolaborador del programa en una de las tendencias destacadas del día en Twitter. El públicos e ha puesto del lado de paparazzi y pide su regreso al programa presentado por Emma García tal y como ha manifestado en Twitter. "No pienso ver el programa, quiero ver a @DIEGOARRABAL1". "Diego vuelveeeee!!!!". "Esperamos que nos contéis porque han despedido a Diego"

El programa Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.