El mundo es un pañuelo, y antes o temprano tenía que suceder. ¿Quién no se ha encontrado por casualidad con su ex en el lugar menos esperado y ha pensado el famoso dicho de 'tierra trágame'? Pues eso es lo que les ha pasado precisamente a Diego Matamoros y Estela Grande que coincidieron en el estreno de la cuarta temporada de la serie 'Stranger Things' en Madrid, protagonizando un momento de lo más surrealista.

Y es que poco se podía imaginar la modelo - espectacular con una atrevida falda estilo pareo con abertura infinita - que precisamente cuando le estábamos preguntando por su exmarido y confesaba que le desea "lo mejor" al influencer, éste iba a aparecer en el photocall, a pocos metros de ella.

Visiblemente incómoda, Estela reaccionaba sin saber muy bien qué hacer, respondiendo con un "vale" cuando le comentamos que ahora íbamos a preguntarle a su chico (por Diego). "Estoy tan nerviosa que te he dicho vale" confesaba muerta de vergüenza antes de abandonar el lugar para no encontrarse de frente con su exmarido.

Bastante más relajado, Diego sonreía ante este inesperado reencuentro, asegurando que se trata de una "casualidad": "Nunca me había pasado. Pero bien, no hay problema". "Yo a ella también le deseo lo mejor, lo mejor que puede quedar es el buen rollo" ha señalado.

Además, el influencer, sorprendido, se pronunciaba sobre la confirmación de la separación de su hermana Laura Matamoros y Benji Aparicio. Una ruptura de la que "algo sabía", aunque "no tenía ni idea de que lo habían anunciado. No sabía que lo iban a oficializar hoy".

"Le deseo lo mejor a cada uno, tanto Benji como mi hermana son parte de mi vida, cuando no funcionan las cosas lo mejor es acabarlas y de la mejor forma posible. Lo que tienen que hacer es cuidar a sus hijos, ellos tienen que cuidarse, ya está" ha afirmado, confesando el cariño que le tiene al que ha sido pareja de Laura durante los últimos 7 años.

Visiblemente recuperado de los graves problemas de espalda que le llevaron a estar ingresado durante una semana recientemente, Diego también se ha pronunciado sobre el concurso que su padre, Kiko Matamoros, está haciendo en 'Supervivientes': "Le veo muy bien y me alegro que estén conociendo otro Kiko que no sea el de las regañas, prepotente. Creo que va a sorprender y le va a venir muy bien el concurso, y espero que llegue a la final".

"Me pareció muy bien, muy romántico y se les nota que se quieren mucho y que van para adelante. Parece que hay boda" ha apuntado cuando le hemos preguntado por el reencuentro entre su padre y Marta López en Honduras, desvelando que aunque no tiene ni idea del posible embarazo de la modelo, él "no tendría ningún problema". "Espero que sean felices, si es un niño, pues un niño. Si es solo casarse y vivir juntos de lujo" ha asegurado.