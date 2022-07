Coincidiendo con el 38 cumpleaños de Kiko Rivera, Isa Pantoja ha reaparecido en 'El programa de Ana Rosa' - cuyo plató no había pisado desde que el Dj arremetió contra ella en la revista Lecturas - y, dolida con su hermano, ha dejado claro que por el momento no se plantea hablar con él.

"No le he felicitado ni pienso hacerlo porque no procede ahora mismo. No me sale", ha explicado, confesando que en el caso de que Kiko quisiese entrar en directo durante el programa, tampoco hablaría con él: "Creo que hay otras maneras y si lo hiciese así me demostraría que su intención no es pedirme perdón ni hablar conmigo, sino que su intención va más allá. Lo mejor ahora es marcar distancias".

Sin ocultar el duro momento que atraviesa tras los duros ataques de su hermano, Isa continúa valorando la posibilidad de demandarlo por intromisión al honor y violar su intimidad aunque, muy sincera, todavía no tiene claro qué hará y espera reunirse personalmente con su abogado "porque necesito saber como va a ser todo si finalmente tomo la decisión. Necesito más información de lo que conlleva la demanda, las consecuencias", ha reconocido, consciente de que tomar medidas legales significaría una ruptura total con su hermano al que, admite, sigue queriendo.

"Mi realidad es muy dura. Mi familia, por muy alejada que estemos de algunos familiares, con quienes tengo más trato y a quien quiero y admiro es a mi madre y a mi hermano; bueno, también a mi prima Anabel. Kiko siempre ha sido un referente, mi hermano mayor, el que me protege*" ha confesado, explicando que en otras ocasiones ha perdonado 'sus desaires' pero que esta vez es diferente: "No es tanto el hecho, que también, sino cómo se ha dado. Ese perdón no viene seguido de la entrevista, sino después de unos días y por unas razones que son económicas". "Yo lo quiero pero no me quiere y lo tengo que aceptar" señala.

Sorprendida porque el 'perdón' de Kiko se haya producido tan pronto - ya que en otras ocasiones han tardado tiempo, incluso meses, en reconciliarse - Isa no entiende el cambio drástico de su hermano en estos días, pasando de unas frases radicales en su exclusiva al perdón repentino, no acaba de creerse su 'te necesito'. Además, la joven ha desvelado que el Dj no la ha llamado y, aunque podría sacar tiempo para ir a verla, "no sabe ni donde vivo", ha contado irónica.

Más unida que nunca a Isabel Pantoja - "hablamos de nuestras cosas" ha asegurado, sin entrar en detalles - la colaboradora no piensa exigir a su madre algo para lo que no está preparada - ha explicado cuando le han preguntado si volvería a saltar la valla de Cantora para reencontrarse con ella - porque, sostiene, "mi madre ha sufrido un maltrato psicólogo por parte de mi hermano y de muchas cosas que han dicho otras personas. Ella tiene un problema que además no ha elegido". "No creo que felicite a mi hermano pero nunca se sabe", ha dicho.

Respecto a Irene Rosales, Isa ha dejado claro que no la culpabiliza de nada "porque por mucho que le digan Kiko es muy cabezota y dudo que haga caso a la gente que está a su alrededor"; pero sí ha admitido que no le ha parecido bien que su cuñada defienda al Dj: "La que está mal y destrozada soy yo. La perjudicada soy yo. Cuando entró en 'Viva la vida' eché en falta que dijese algo hacia mí".

"Me da igual lo que haga Irene pero otras veces ha dado un paso adelante. No me siento engañada pero sí defraudada. Yo no esperaba ninguna intervención, entiendo que no dijese nada, pero me defrauda que no haya hecho un gesto a mí por lo mal que lo estaba pasando. Raquel Bollo también me invitó al desfile y la que no fui, fui yo porque estaba fatal y no tenía ganas de nada, ha añadido dolida con la mujer de Kiko.

Y es que, tal y como ha contado, Irene no ha mediado entre los hermanos en otras ocasiones en las que han estado distanciados: "No, ella se ha mantenido al margen de cara a mí. Me ha felicitado en mi cumpleaños de manera cordial y cuando mi hermano y yo hemos hablado ha sido porque él ha querido o yo he querido, mayoritariamente yo".

"Cuando felicité a su hija Ana e Irene no contestó y dijo que era porque había cambiado de móvil, Kiko en la exclusiva admite que él le dijo que como me contestase iba a tener un problema", ha querido destacar, reprochando a su cuñada que mintiese en su día para proteger a su marido.

Al término del programa, la colaboradora Paloma García ha desvelado que Kiko está profundamente arrepentido por sus declaraciones y quiere hablar con Isa, aunque prefiere que no sea en televisión y tiene intención de llamarla. Un guante tendido al que la hija de Isabel Pantoja ha respondido tajante: "Mi teléfono ya lo tienes, yo no te he bloqueado en ningún sitio pero no me apetece hablar. Es mi momento. No tengo fuerzas para añadir nada mas ni contar nada más. Aquí se acaba. Necesito tiempo".