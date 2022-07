Marta Sánchez ha sido una de las cantantes de este país que más ha apoyado en redes sociales a Chanel después de su clasificación en el tercer puesto de Eurovisión 2022... pero lo cierto es que han sido muchos los famosos de España que se han desvivido en elogios hablando de la persona que no ha representado con un show extraordinario. Marta Sánchez tiene claro que Chanel es una gran artista y no piensa que la artista no vaya a dedicarse en un futuro a la música tal y como, por error, se informó en una noticia publicada hace días en este diario.

Hace unos días, Marta cumplía 56 años y lo cierto es que la artista está espectacular aunque no lo parezca: "La tengo, pero me cuido mucho". En cuanto a cómo se encuentra, la cantante nos ha confesado que: "Muy bien, todo muy bien, sí" y sobre su relación con Federico, nos confirma que de momento no habrá un paso más: "Seguimos sin boda".

Le hemos preguntado por Chanel y sus palabras han sido de agradecimiento y orgullo hacia ella: "Maravillosa, yo soy pro Chanel total, le puse un mensaje, le dedique un post en Instagram y me parece fantásticos, tenemos que estar orgullosos de los talentos tan grandes que tenemos en España y no tirar abajo ninguna propuesta, ella nos ha dejado en un puesto tres, yo creo que si no hubiesen pasado cosas con Ucrania, hubiésemos sido ganadores y eso es mucha tela".

No por eso tira por tierra a Ucrania, ya que asegura que: "Yo me alegré mucho, es una alegría para un pueblo que lo está pasando mal y es una ayuda humanitaria, la música también tiene que hacer eso".

En cuanto a cómo está su hija, Marta nos desvela que: "Esta tarde tengo la graduación de mi hija, que ha terminado bachillerato", pero aún no sabe a qué se va a dedicar profesionalmente: "Dice que quiere su tiempo para pensarlo, a mi me gustaría que sea feliz, que destaque en lo que haga y le haga feliz. Tiene vena artística, pero no va a ser a la música, pero no lo sé, no quiere que hable mucho de ella".