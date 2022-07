Anabel Pantoja es puro espectáculo en Supervivientes, de hecho, aprovechó la pandemia originada por la Covid-19 para captar a todos los seguidores que hoy en día siguen atentos a todo el contenido que sigue subiendo a las redes sociales. Es natural, espontánea y eso ha sido lo que ha cautivado a todo ese ejército que la sigue y la defiende haga lo que haga.

Si en la pandemia nos llamaban la atención los bailes que hacía y los directos para que todos sus seguidores vieran cómo cocinaba y el arte que tenía cantando... este jueves por la noche la colaboradora de 'Sálvame Diario' ha tenido un descuido en directo del que ha salido airosa y con una naturalidad envidiable.

Después de tener que recoger en menos de dos minutos todas sus pertenencias, a Anabel le ha jugado una mala pasada el bikini que llevaba puesto y se ha plantado delante de la cámara a hablar con Jorge Javier Vázquez con los dos pechos fuera de la parte de arriba del bañador.

Un momento del que el presentador tampoco se ha dado cuenta hasta que Anabel lo ha visto y se ha tapado corriendo... pero lo cierto es que lo que más nos ha gustado es su reacción: "No pasa nada Jorge, ya me las ha visto toda España". Una vez más, la colaboradora ha demostrado su naturalidad y se ha reído de este momento tan anecdótico con total espontaneidad.

El accidente de Anabel con un coco

Playa Fatal ha sido testigo de un tremendo ataque a traición. La víctima: Anabel Pantoja. La superviviente aparecía de pronto tirada en la arena lamentándose. Anuar corría hacía ella: "Ost**, te ha caído entero, lo he visto, lo he visto", decía.

Pronto Anabel empezaba a llorar y a quejarse de la zona en la que había recibido el golpe del coco que acababa de caer sobre ella: "La pierna, tío. Me duele mucho la pierna". Tania se sumaba a Anuar y se preocupaba también por su compañera.

"Ay, que me duele mucho la barriga", añadía, porque además de haberse llevado un cocotazo también se había despertado con dolencias en la tripa. "Ay, qué susto me he dado", continuaba. A todo esto, Tania pedía un poco de hielo.

Todos los supervivientes comentaban lo que acababa de ocurrir y todos coincidían en algo: "Esto te cae en la cabeza y te mata". "Tampoco voy a hacer un drama pero vamos, que lo que me ha dicho Anuar, menos mal que no me ha dado en la cabeza, si no me muero".