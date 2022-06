La Ruleta de la Suerte es uno de los concursos más longevos de nuestra televisión. Empezó hace varias décadas. Tantas que por aquel entonces ni tan siquiera existía el sistema automático de darle la vuelta a las letras del panel. La propia azafata tenía que ir hasta ellas para girarlas. El caso es que el formato fue evolucionando hasta desaparecer de la pequeña pantalla.

Antena 3 decidió recuperarlo hace varios años para emitirlo antes de la tira diaria de Los Simpsons que se emitía a partir de las dos de la tarde justo antes del informativo. Años después en una decisión muy polémica pero que luego respaldarían los datos la principal cadena de Atresmedia decidió cargarse por completo la serie de la familia amarilla y empezó a emitir solo el concurso. Dio resultado. Desde entonces es la piedra de toque que después de Ana Rosa Quintana marca el liderazgo para Antena 3 hasta la noche. De hecho los concursos son algo de lo más valorado de la cadena.

Hoy mismo el programa ha sido escenario de uno de esos paneles que parecen fáciles, pero la suerte no ha acompañado a la concursante. La participante había arriesgado hasta el final, conociendo la última letra, para tratar de inflar su bote con una tirada asegurada, dado que conocía la letra que faltaba. No obstante, la suerte no ha acompañado a la participante y la flecha ha caído en 0, por lo que ha resuelto sin conseguir nada. Un momento al que Laura Moure ha reaccionado levantando los brazos.

Resolver un panel en #LaRuletaDeLaSuerte, no siempre te llena de alegría. 😬 Descubre como reaccionó Laura. ¡Qué pena! https://t.co/qZv5hqM5qw pic.twitter.com/XK6ISIrG5D — Ruleta de la Suerte (@LaRuletaSuerte) 15 de mayo de 2022

Parece que el formato en el que los concursantes tienen que intentar adivinar la frase o las letras que se esconden detrás de un panel sigue triunfando. Pero no sólo eso. El programa ha conseguido crear además un lenguaje propio sobre todo por la buena relación que existe entre el presentador, la azafata y el cantante de la banda, los tres auténticos protagonistas.

Pero si hay algo que destaca por encima de todo, además de los concursantes y del clásico coche que se sortea como gran premio final, eso es el público, que está más que presente. Y eso que durante la pandemia Antena 3 se vio obligada a parar las emisiones de este concurso porque no tenía sentido rodarlo con las restricciones sanitarias que había vigentes. Por lo tanto hubo que repetir algunos.